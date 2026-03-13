Investita e uccisa mentre aspettava il bus, aveva 34 anni: ipotesi malore del conducente

Sarebbe stata travolta da un’auto mentre aspettava il bus alla fermata la donna di 34 anni investita e uccisa questa mattina ad Eboli, in provincia di Salerno.

Eboli, investita e uccisa da un’auto: forse un malore

Lo schianto mortale si è verificato a ridosso della statale 18 Tirrena Inferiore, in località Santa Lucia, dove la giovane stava attendendo l’autobus. Improvvisamente, tuttavia, sarebbe stata travolta in pieno da un’auto, perdendo la vita sul colpo.

Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari accorsi sul posto, tra ambulanza e auto medica, per la 34enne non ci sarebbe stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i carabinieri della stazione di Santa Cecilia e delal compagnia di Eboli per dare avvio alle indagini del caso.

Al momento non è stata ancora chiarita la dinamica del sinistro. A seguito dell’incidente la strada è stata chiusa alla circolazione, in entrambe le direzioni. Secondo una prima ricostruzione, fornita da Il Mattino, non è escluso che l’uomo alla guida dell’auto possa essere stato colpito da un malore improvviso.

La notizia, intanto, si è diffusa causando sgomento e sconforto nell’intera comunità, colpita da lutto prematuro di una giovane cittadina. Saranno le indagini a chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto, individuando eventuali responsabilità.