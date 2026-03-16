L’ultimo saluto a Cinzia Oscar, la cantante morta a 64 anni: oggi i funerali a Napoli
Mar 16, 2026 - Veronica Ronza
Cinzia Oscar
Oggi a Napoli è il giorno del dolore per i funerali di Cinzia Oscar, la cantante neomelodica morta all’età di 64 anni, a seguito di una grave malattia.
Dolore a Napoli, oggi i funerali di Cinzia Oscar: morta a 64 anni
Familiari, amici e cittadini si riuniranno nel pomeriggio per dare l’ultimo saluto alla cantante deceduta, gravemente malata da tempo. La cerimonia funebre si terrà alle ore 17:00 presso la Basilica di SS. Maria della Sanità.
All’anagrafe Vincenza Testa, ha iniziato la sua carriera a soli 7 anni con il padre a teatro. Nel 1979 ha inciso il suo primo disco, il 45 giri Caro diario/Vita ‘e ‘nfamità dando avvio alla sua carriera di cantante che la porterà a incidere con doverse etichette napoletane.
Da una relazione con il cantante Franco Calone, con la quale ha inciso anche diversi brani, nasce suo figlio Marco, anche lui cantante neomelodico. La Oscar con il figlio Marco inciderà anche alcuni brani tra cui T’aggia proteggere incluso proprio nell’album di Marco, Nato tra le note del 2011. Alla madre Marco dedica il brano Mamma (G. Luna), incluso nel suo album A testa alta del 2016.
Proprio il figlio, nella giornata di ieri, ha annunciato sui social il decesso della madre scrivendo: “Con te sono morto anche io”.