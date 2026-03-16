Vesuvio Live

Notizie Locali

Cultura

Eventi

Altre Sezioni

Napoli tra le 50 città più belle del mondo: batte Osaka, Buenos Aires e San Francisco

Mar 16, 2026 - Veronica Ronza

Napoli entra a far parte della classifica delle 50 città migliori al mondo stilata da Time Out, piattaforma leader nel turismo globale. La città partenopea si colloca al 33esimo posto, tra le più grandi metropoli a livello internazionale.

Napoli tra le 50 città migliori del mondo: la classifica

Napoli è l’anima energetica dell’Italia, vibrante di vita. Un mix perfetto di fascino e caos, il modo migliore per capire la città è perdersi in essa. Passeggiate nel centro storico UNESCO e i vivaci Quartieri Spagnoli, sperimentate le tradizioni che uniscono i napoletani: un piatto fumante di pasta alla Genovese, il tifo allo stadio Diego Armando Maradona, le passeggiate sul lungomare” – si legge nella descrizione della città.

“I napoletani si collocano al secondo posto della classifica per il loro forte senso di comunità, con l’83% di turisti che afferma di sentirsi connesso con gli altri in città mentre il 63% dice che è facile fare amicizia. Napoli è anche la migliore città in Europa per amore e romanticismo: mensilmente i napoletani fanno in media 6/7 serate romantiche e dichiarano di vedere qualcuno di attraente 10,34 volte”.

La classifica

  1. Melbourne;
  2. Shanghai;
  3. Edimburgo;
  4. Londra;
  5. New York;
  6. Città del Capo;
  7. Messico;
  8. Bangkok;
  9. Seoul;
  10. Tokyo;
  11. Zurigo;
  12. Rio de Janeiro;
  13. Copenhagen;
  14. San Paolo;
  15. Hong Kong;
  16. Cracovia;
  17. Porto;
  18. Guadalajara;
  19. Madrid;
  20. Valencia;
  21. Sydney;
  22. Parigi;
  23. Singapore;
  24. Marrakech;
  25. Hanoi;
  26. Bath;
  27. Bilbao;
  28. Berlino;
  29. Adelaide;
  30. Beijing;
  31. Antwerp;
  32. Chiang Mai;
  33. Napoli;
  34. Amsterdam;
  35. Medellìn;
  36. Lima;
  37. Vancouver;
  38. Ho Chi Minh;
  39. Osaka;
  40. Atene;
  41. Chicago;
  42. Cairo;
  43. Buenos Aires;
  44. Vienna;
  45. Dublino;
  46. San Francisco;
  47. Lagos;
  48. Auckland;
  49. Lisbona;
  50. Bogotà.

Tag
classifica
Categorie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI

Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre