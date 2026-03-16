Napoli tra le 50 città più belle del mondo: batte Osaka, Buenos Aires e San Francisco

Napoli entra a far parte della classifica delle 50 città migliori al mondo stilata da Time Out, piattaforma leader nel turismo globale. La città partenopea si colloca al 33esimo posto, tra le più grandi metropoli a livello internazionale.

Napoli tra le 50 città migliori del mondo: la classifica

“Napoli è l’anima energetica dell’Italia, vibrante di vita. Un mix perfetto di fascino e caos, il modo migliore per capire la città è perdersi in essa. Passeggiate nel centro storico UNESCO e i vivaci Quartieri Spagnoli, sperimentate le tradizioni che uniscono i napoletani: un piatto fumante di pasta alla Genovese, il tifo allo stadio Diego Armando Maradona, le passeggiate sul lungomare” – si legge nella descrizione della città.

“I napoletani si collocano al secondo posto della classifica per il loro forte senso di comunità, con l’83% di turisti che afferma di sentirsi connesso con gli altri in città mentre il 63% dice che è facile fare amicizia. Napoli è anche la migliore città in Europa per amore e romanticismo: mensilmente i napoletani fanno in media 6/7 serate romantiche e dichiarano di vedere qualcuno di attraente 10,34 volte”.

La classifica