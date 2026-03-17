Scopre che la moglie lo tradisce e distribuisce volantini sui 2 amanti: follia nel Napoletano

Avrebbe distribuito volantini in città per rendere noto il tradimento di sua moglie con l’allenatore di calcio del figlio: è il gesto di un uomo di Pozzuoli che sta facendo discutere in queste ultime ore.

Pozzuoli: scopre il tradimento della moglie e distribuisce volantini

Stando a quanto reso noto da Il Corriere del Mezzogiorno, l’uomo sarebbe venuto a conoscenza della presunta infedeltà della moglie, decidendo di dare sfogo alla sua rabbia rendendo pubblica la relazione, distribuendo volantini con i nomi dei due amanti.

“Vergognatevi” – si legge nel testo dei volantini distribuiti in coda nel traffico a passanti e automobilisti. L’uomo, un 38enne, avrebbe raccontato l’accaduto anche all’interno di un supermercato: “Mi moglie mi ha tradito con l’allenatore di calcio di mio figlio. Sono disposto ad essere denunciato ma la gente deve sapere“.

“Lei portava nostro figlio al calcetto e nel frattempo aveva anche una storia con quell’uomo, tutto alle mie spalle e mentre io andavo a lavorare per portare i soldi a casa“ – ha continuato. Le foto dei volantini sarebbero diventate virali anche sui social, trasmesse via Whatsapp e sui principali gruppi Facebook locali.