Scienziato di fama mondiale: “L’IA imita i napoletani. Napoli laboratorio di intelligenza umana”

Ha parlato di Napoli come “capitale” dell’Intelligenza Artificiale lo scienziato di fama mondiale Derrick de Kerckhove, sociologo e direttore scientifico dell’Osservatorio TuttiMedia, giunto nella città partenopea per prendere parte al dibattito “Noi e l’Intelligenza Artificiale. Affrontare insieme la sfida delle nuove tecnologie” all’Arciconfraternita dei Pellegrini.

Derrick de Kerckhove: “L’Intelligenza Artificiale imita Napoli”

“Napoli è sempre stata un laboratorio di intelligenza umana, non di tipo burocratico ma di tipo situazionale: la capacità di leggere rapidamente le persone, interpretare i contesti, improvvisare soluzioni e adattarsi” – ha detto lo scienziato in un’intervista rilasciata a Il Corriere del Mezzogiorno.

“In un certo senso, ciò che oggi chiamiamo Intelligenza Artificiale sta cercando di imitare qualcosa che i napoletani praticano da secoli: riconoscere schemi e reagire in modo intelligente alle situazioni. Se c’è una città al mondo in cui l’Intelligenza vive nelle strade, quella è Napoli. La napoletanità diventa un modello di gestione della complessità urbana attraverso piattaforme digitali aperte e partecipative”.

Rifacendosi agli investimenti di Apple e Ibm nel territorio partenopeo, ha commentato: “Chi ha deciso di investire qui lo ha fatto perché ha trovato il giusto mix tra sensibilità, senso pratico e conoscenze. Napoli potrebbe trasformare la sua energia sociale in intelligenza connettiva digitale”.