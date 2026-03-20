A Napoli arriva Magnaveg, il festival del cibo e del gusto sostenibile: 2 giorni di specialità

Il 18 e 19 aprile 2026 a Napoli arriva Magnaveg, il festival del cibo che unisce gusto, cultura e sostenibilità ambientale che si terrà negli spazi di Foqus, Fondazione Quartieri Spagnoli.

Magnaveg, il festival del cibo a Napoli: 2 giorni negli spazi Foqus

Il Magnaveg nasce infatti come un appuntamento che intreccia cibo, divulgazione e comunità, valorizzando la tradizione mediterranea in chiave contemporanea. Per due giorni i Quartieri Spagnoli ospiteranno un programma fatto di talk, laboratori, momenti artistici, incontri e proposte food plant-based, all’interno di un progetto che coniuga rigenerazione urbana, educazione e cultura.

Magnaveg è un evento aperto al pubblico, pensato per mettere al centro la dimensione mediterranea del cambiamento: una “rivoluzione gentile” che parte dalle abitudini quotidiane, dal cibo e dalle relazioni, e arriva a una visione più ampia di sostenibilità e rispetto verso tutti gli esseri viventi.

L’area talk di Magnaveg ospiterà voci molto diverse, ma tutte accomunate da un filo rosso: l’impegno per un mondo più giusto, dove le gerarchie tra le vite vengano messe davvero in discussione e dove la scienza incontri l’etica in modo rigoroso ma anche accessibile. Una città che non aspetta il cambiamento, ma che lo crea quindi.

“Volevamo creare uno spazio che celebrasse il veg come scelta libera, consapevole e inclusiva, un punto di riferimento per chi vive il veganismo non solo come alimentazione, ma come forma di rispetto verso tutte le vite. Per questo mettiamo al centro il benessere animale, ogni giorno e in ogni scelta. Il Sud è la nostra casa: terra di accoglienza, mescolanza e storie che si intrecciano come nel Mediterraneo. Un luogo capace di dare voce a persone, idee, culture e identità diverse” – si legge nel manifesto di Magnaveg.

VEGANOK e AssoVegan, Associazione Vegani Italiani Onlus hanno dato dato il patrocinio ufficiale all’evento, con la volontà di sostenere iniziative territoriali capaci di promuovere il veganismo come scelta etica e sostenibile, con un approccio culturale e inclusivo.

La presenza di VEGANOK come ente patrocinante porta con sé un valore riconosciuto anche dal mondo produttivo. VEGANOK è infatti la certificazione vegan internazionale più autorevole e apprezzata in Europa, visto che facilita l’export e offre alle aziende una visibilità immediata nel panorama globale di chi produce cibo a base vegetale.

“La rivoluzione gentile del Mediterraneo, slogan dell’evento, è proprio una dichiarazione d’intenti: il cambiamento parte dalla cultura e dal cibo, per arrivare alle relazioni che costruiamo con gli altri esseri viventi ed il territorio dove viviamo” – afferma Renata Balducci, Presidente di AssoVegan.

“Magnaveg è un esempio concreto di come il veganismo possa essere racconto culturale, inclusione e responsabilità, senza perdere leggerezza e convivialità. Come AssoVegan sosteniamo questi spazi perché aiutano le persone a informarsi, incontrarsi e scegliere con maggiore consapevolezza“ – conclude.