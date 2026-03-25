A 13 anni va a scuola e accoltella la sua insegnante nei corridoi: la 57enne rischia la vita

Uno studente di 13 anni avrebbe accoltellato la sua insegnante all’interno di una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Una vicenda molto grave che ha attirato l’attenzione del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

Bergamo, uno studente ha accoltellato la sua insegnante

Stando a quanto emerso, la docente di francese, di 57 anni, sarebbe stata avvicinata dal 13enne all’esterno dell’istituto. L’aggressione si sarebbe poi consumata all’ingresso, tra i corridoi della scuola, intorno alle 8:00.

Secondo quanto riferito da La Repubblica, il giovane indossava un pantalone mimetico e una maglietta con la scritta “vendetta”. Avrebbe colpito l’insegnante con un coltello, portando con sé anche una pistola scacciacani.

La donna, viste le gravi condizioni, è stata trasportata in elicottero presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata sottoposta ad un intervento d’urgenza. Sul posto sono giunti anche i carabinieri di Trescore Balneario che hanno fermato il minore, dando il via alle indagini per ricostruire con chiarezza la dinamica dell’accaduto.

“Quanto accaduto in provincia di Bergamo, presso l’Istituto comprensivo di Trescore Balneario, è un fatto di una gravità sconvolgente. Esprimo innanzitutto la mia forte vicinanza alla docente, ai suoi familiari e alla scuola“ – ha dichiarato in una nota il ministro Valditara.

“Questo fatto dimostra che è necessario approvare rapidamente le nuove, severe norme predisposte dal governo per contrastare la criminalità giovanile e in particolare la diffusione di armi improprie fra i giovani. Misure necessarie da accompagnare a quelle che abbiano già avviato nelle scuole sulla condotta e l’educazione al rispetto e che a breve saranno avviate come quella sulla assistenza psicologica”.

“Oggi a Parigi, porrò la questione presso l’evento di lancio del Report 2026 Gem – Global Education Monitoring dell’Unesco. Chi lavora per il futuro dei nostri figli non deve correre alcun rischio” – ha concluso.