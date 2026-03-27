L’Anticiclone delle Azzorre stravolge le festività: che tempo farà a Pasqua e Pasquetta

Nonostante l’instabilità registrata in questi ultimi giorni, stando alle previsioni meteo, nei giorni di Pasqua e Pasquetta 2026 è previsto l’arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre, un fenomeno climatico che dovrebbe garantire un clima sereno e soleggiato soprattutto durante le giornate festive.

Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta 2026: le previsioni meteo

Gli ultimi aggiornamenti meteorologici, resi noti da Il Meteo, annunciano buone notizie per coloro che hanno programmato gite fuori porta durante il weekend pasquale: la tendenza attuale vede il rinforzo dell’ipotesi del passaggio dell’Anticiclone delle Azzorre che potrebbe guadagnare lo spazio perso nell’ultimo periodo proprio a ridosso delle festività.

Il mese di aprile si presenterà ancora piuttosto dinamico sotto il profilo climatico, alternando fasi stabili e soleggiate e ondate temporalesche. Le festività pasquali, tuttavia, dovrebbero trascorrere all’insegna del bel tempo, grazie all’avanzata della vasta area di alta pressione di origine oceanica che attraverserà anche il nostro paese.

La svolta è attesa proprio domenica 5 aprile, giorno di Pasqua, segnando un sensibile aumento delle temperature che proseguirà anche a Pasquetta (lunedì 6 aprile). I termometri potrebbero segnare anche valori oltre i 20 gradi soprattutto in alcune zone del Nord e del Centro.

Sembra dunque lontana la possibilità che anche il periodo pasquale possa presentarsi sotto vesti invernali, come invece sta accadendo in queste ultime settimane. La situazione dovrebbe, però, migliorare anche nel prossimo weekend, regalando una soleggiata Domenica delle Palme.

Sul meteo di Pasqua e Pasquetta seguiranno ulteriori aggiornamenti che potrebbero confermare o smentire la proiezione attuale.