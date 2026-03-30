Pasqua con Campania Artecard: un anno di ingressi nei musei più belli e borraccia termica

Un anno di cultura – tra passeggiate all’aria aperta, itinerari nei parchi archeologici e momenti di relax immersi nella bellezza – è il regalo perfetto ideato da Scabec in occasione della Pasqua, grazie al lancio del pass 365 Gold di Campania Artecard in abbinamento alla borraccia termica dedicate alle meraviglie del territorio campano.

Pasqua con Campania Artecard: un anno di cultura e borraccia

Nel pieno della primavera, e con l’avvento del periodo pasquale, Campania Artecard invita a regalare e vivere il territorio regionale con uno sguardo nuovo, alla scoperta dell’immenso patrimonio storico e artistico della Campania: un viaggio tra natura e storia, sentieri, giardini, siti culturali e dimore monumentali, dove ogni tappa diventa una vera e propria esperienza culturale.

Un percorso reso ancor più suggestivo dallo speciale regalo di Pasqua promosso da Artecard. Con l’acquisto della versione cartacea del pass Campania 365 Gold, nella versione ordinaria e in quella per giovani, sarà infatti possibile ricevere in omaggio la borraccia termica dedicata al patrimonio culturale campano.

La borraccia, che richiama alcuni luoghi della cultura territoriali, rappresenta non solo il simbolo di un consumo sostenibile e consapevole, ma anche l’oggetto ideale da portare con sé per vivere al meglio escursioni, trekking e visite.

La superficie, realizzata in materiale soft touch, richiama nello specifico 5 siti culturali delle 5 province: il tuffatore e il tempio di Nettuno del Parco Archeologico di Paestum, la Madonna del Santuario di Montevergine, l’Anfiteatro Romano di Benevento, il colonnato di Castello di Baia e il Parco Archeologico di Pompei.

L’offerta è riservata, fino a esaurimento scorte, esclusivamente per coloro che acquisteranno presso l’Infopoint di Piazza del Gesù di Napoli la versione cartacea delle Artecard 365 Gold, il pass che consente di visitare per due volte in un anno parte dei musei e dei luoghi della cultura del network Artecard.

L’abbonamento 365 Gold è disponibile nelle due seguenti versioni:

Abbonamento 365 Gold – versione ordinaria : a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.). Il costo è di 52 euro per gli over 25.

: a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.). Il costo è di 52 euro per gli over 25. Abbonamento 365 Gold – versione young: a partire dal primo ingresso, il pass consentirà di accedere per due volte in un anno in ciascuno dei principali musei di Napoli e della Campania (es. Parchi Archeologici di Pompei, Ercolano e Paestum, Reggia di Caserta, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Museo Madre, Castel Sant’Elmo, ecc.). Il costo è di 37 euro per le persone di età compresa tra i 18 e i 25 anni non ancora compiuti.

Campania Artecard è il pass promosso dalla Regione Campania tramite Scabec – Società Campana Beni Culturali che da oltre 15 anni offre la possibilità di fruire il patrimonio culturale locale e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico grazie alla partnership con il consorzio UnicoCampania.