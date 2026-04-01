Tanta Napoli ai David di Donatello, è record per Sorrentino: migliori film e attori candidati

C’è tanta Napoli ai David di Donatello 2026 con ben 14 candidature per La grazia di Paolo Sorrentino e 8 per Fuori di Mario Martone.

Napoli ai David Donatello 2026: record per Sorrentino e Martone

Paolo Sorrentino, con La grazia, ha conquistato 14 nomination posizionandosi sul podio delle maggiori candidature, secondo soltanto a Le città di pianura di Francesco Sossai. L’edizione 2026 della prestigiosa kermesse cinematografica vede risplendere anche altri due registi napoletani: Pietro Marcello, con Duse, e Mario Martone, con Fuori, che guadagnano entrambi 8 candidature.

Tra i grandi nomi partenopei spicca anche quello di Toni Servillo, in gara come miglior attore protagonista. Lino Musella, attore partenopeo, è inserito invece tra le nomination del miglior attore non protagonista.

La cerimonia di premiazione, condotta da Bianca Balti e Flavio Insinna, si terrà il prossimo 6 maggio, al Teatro 5 di Cinecittà, visibile su Rai 1 e Rai Play. Nel corso della serata interverrano diversi ospiti e saranno annunciati i nomi dei vincitori.

Soltanto lo scorso anno, la kermesse si era rivelata un vero e proprio trionfo per la città di Napoli con la vittoria di Francesco Di Leva che aveva conquistato ancora una volta il David di Donatello, stavolta per la sua interpretazione nel film Familia, di Francesco Costabile. Si tratta del secondo David di Donatello (su quattro candidature) vinto dall’attore originario di San Giovanni a Teduccio.

“Sapevo di vincere, lo ha sognato mia figlia Morena. Mi ha detto ‘papà, quando sali sul palco se vinci, l’altra volta hai ringraziato solo Mario’. Amore, io ti amo a babbo. Tu sei la mia vita. Sogna sempre“ – aveva detto con grande emozione il vincitore accolto sul palco da Mika e Elena Sofia Ricci.