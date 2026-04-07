Tragedia di Pasquetta in Campania: si accascia e muore a 18 anni durante il barbecue

Tragedia a Casapulla, nel Casertano, dove ieri, nel giorno di Pasquetta, un ragazzo di 18 anni è morto proprio mentre preparava la tradizionale braciata.

Tragedia di Pasquetta a Casapulla: morto ragazzo di 18 anni

Si chiamava Christian Raucci ed aveva solo 18 anni il giovane che, durante la giornata festiva, si sarebbe sentito male per poi perdere la vita drammaticamente. Stando a quanto rende noto l’Ansa, il 18enne si trovava a casa di una zia, nei pressi della piazza centrale del paese, per pranzare insieme ad amici e familiari.

Nel corso dei festeggiamenti per la Pasquetta, Christian si sarebbe accasciato improvvisamente al suolo in attesa del barbecue. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, nonostante le diverse manovre di rianimazione, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Il 18enne si sarebbe spento davanti agli occhi dei suoi familiari e dei suoi amici più cari. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri per dare il via agli accertamenti del caso e far luce sulla vicenda. Al momento, tuttavia, l’ipotesi più probabile è quella di una morte naturale.

La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Caserta per effettuare l’esame autoptico che chiarirà con certezza le cause del decesso.