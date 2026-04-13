Allerta Vento Forte a Napoli, chiusi parchi e cimiteri. Comune: “Prudenza negli spostamenti”

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per venti forti e mare agitato che sarà valido fino alle ore 14:00 di oggi, lunedì 13 aprile, spingendo l’amministrazione comunale di Napoli ad adottare alcuni provvedimenti.

Allerta venti forti a Napoli: chiusure e raccomandazioni

Per l’intera durata dell’allerta saranno chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli, oltre alle spiagge pubbliche, parchi e cimiteri cittadini. Restano, invece, aperte le scuole: da questa mattina si stanno, infatti, tenendo regolarmente le lezioni.

Tra i fenomeni rilevanti segnalati dalla Protezione Civile si segnalano venti forti sud-orientali, soprattutto sul settore costiero, con possibili raffiche, e mare agitato, in particolare lungo le coste esposte ai venti, con possibili mareggiate.

Di seguito le norme comportamentali da seguire:

– Prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture verticali per l’eventuale caduta di rami, alberi, pali, segnaletica o impalcature e, in ogni caso, segnalare l’eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115.

– Assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento.

– Osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario.