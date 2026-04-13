ULTIM’ORA. Allerta vento al Sud, è morta una bambina di 12 anni: colpita da un albero

L’allerta vento, che sta colpendo Napoli e il Sud in generale, si è trasformata in tragedia in Puglia, precisamente a Bisceglie, in provincia di Bari, dove una bambina di 12 anni è morta dopo essere stata travolta da un albero.

Allerta vento: in Puglia è morta una bambina di 12 anni

La piccola, stando a quanto rende noto Il Mattino, si trovava in via Sergio Cosmai, quando, a causa delle forti raffiche di vento registrate in queste ultime ore, sarebbe stata colpita in pieno, in strada, da un albero precipitato sul suolo.

Immediato l’intervento dei sanitari, giunti sul posto per soccorrere la vittima, che hanno tentato di rianimarla in ogni modo, purtroppo non riuscendoci. La bambina sarebbe deceduta durante il trasporto in ambbulanza presso il pronto soccorso di Bisceglie.

Secondo le prime indiscrezioni, la morte si legherebbe ad un trauma da schiacciamento che, probabilmente, avrebbe provocato lesioni fatali alla giovane. Una notizia che ha sconvolto l’intera comunità per una perdita così scioccante e prematura.

Poco prima, a Taranto, un altro cittadino avrebbe perso la vita dopo essere stato colpito da un palo della luce, precipitato forse anche in questo caso per le violente folate di vento. Si tratta di un operaio che stava lavorando a bordo di una gru per riparare un impianto di illuminazione nei pressi del cimitero.

L’allerta meteo sta causando disagi anche per i passeggeri dei voli nazionali e internazionali in Puglia, alcuni dirottati verso altri scali proprio per scopi precauzionali.