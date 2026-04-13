Dopo l’allerta vento torna l’Alta Pressione, caldo e sole a Napoli e in Campania: quando

Dopo una breve fase di instabilità, stando alle previsioni meteo, l’alta pressione prenderà nuovamente il sopravvento in Italia, in corrispondenza del prossimo weekend, regalando ancora una volta giornate di caldo e clima piacevole anche a Napoli e in Campania.

Meteo, torna l’alta pressione a Napoli e in Campania: quando

Secondo le stime de Il Meteo, dopo le forti raffiche di vento registrate in questi ultimi giorni, nel corso del fine settimana l’alta pressione tornerà protagonista: sabato 18 e domenica 19 aprile il clima sarà tipicamente primaverile, con temperature fino a 23/24 gradi.

In particolare, la giornata di sabato 14 aprile sarà la più stabile della settimana, grazie all’alta pressione in rimonta e il sole che splenderà da Nord a Sud, favorendo un tempo asciutto e un clima molto gradevole, accentuato da una ventilazione settentrionale che manterrà l’atmosfera limpida.

Soltanto nel pomeriggio, lungo l’Appennino centro-settentrionale e sulle Prealpi, potrebbe presentarsi una leggera nuvolosità con qualche rapido rovescio di calore, ma si tratterà di fenomeni piuttosto localizzati che si esauriranno rapidamente entro il tramonto.

Anche nella giornata di domenica il contesto termico rimarrà piacevole ma si verificherà il passaggio di correnti più fresche e un maggior rischio di temporali soprattutto al Centro-Nord. Al Sud, invece, proseguirà l’ondata primaverile.