Lancia la moglie dal balcone poi precipita, Patrizia e Luigi sono morti: lasciano 2 figli

Tragedia a Bisceglie, a Nord di Bari, dove un uomo avrebbe lanciato la moglie dal balcone per poi togliersi la vita subito dopo. Un drammatico episodio che ha sconvolto l’intera cittadinanza.

Bisceglie, lancia la moglie dal balcone: sono morti entrambi

Stando a quanto emerso, come rende noto l’Ansa, l’uomo di 61 anni avrebbe prima tentato di uccidere la moglie, di 54 anni, facendola precipitare dal balcone di casa. A sua volta, poi, si sarebbe lanciato nel vuoto. Entrambi sarebbero deceduti sul colpo.

I corpi senza vita sono stati ritrovati l’uno accanto all’altro, sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. A lanciare l’allarme sarebbe stata una vicina che avrebbe sentito le urla della donna poco prima di vederla cadere.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti di rito, la ricostruzione della dinamica della vicenda e l’identificazione delle vittime. Si tratta di Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile, coniugi che abitavano in via Vittorio Veneto. A scatenare la follia potrebbe essere stata la trattativa di separazione in corso. La coppia aveva due figli, entrambi residenti altrove: uno vive in Svizzera, l’altro a Trani.

Una vicenda che ha gettato nello sconforto l’intera comunità che soltanto pochi giorni fa ha appreso con dolore la scomparsa della piccola Alicia, la ragazzina di 12 anni deceduta dopo essere stata colpita da un albero precipitato per il forte vento.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto: ecco come

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.