Alleanza Assicurazioni pensa alla salute ed offre check up cardiologico gratuito: come funziona

Assicurarsi è bene, prevenire è meglio: con questo spirito nasce l’iniziativa territoriale di Alleanza Assicurazioni a Torre del Greco insieme al Centro Medico Ascione.

Alleanza e Centro Ascione, check up cardiologico il 22 aprile

La prevenzione torna al centro dell’attenzione con un’iniziativa concreta che unisce territorio, sanità e protezione: è quella promossa da Alleanza Assicurazioni nell’ambito del progetto WSalute, con il coinvolgimento diretto dell’agenzia di Torre del Greco guidata dal dottor Sebastiano Iovine.

Il prossimo 22 aprile sarà infatti possibile accedere a un check-up cardiologico gratuito presso il Centro Medico Ascione. Un appuntamento importante, pensato per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della prevenzione cardiovascolare e offrire un’opportunità concreta di controllo della propria salute con l’aiuto degli strumenti messi a disposizione da Alleanza.

Un’iniziativa territoriale con posti limitati

L’evento si inserisce all’interno delle attività locali promosse da Alleanza e rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra assicurazione e servizi sanitari. La giornata sarà accessibile esclusivamente su invito e con posti limitati, a conferma della qualità e dell’attenzione dedicata a ciascun partecipante.

Per info sulle possibilità di partecipare alla giornata di prevenzione è possibile contattare l’agenzia Alleanza Assicurazioni di Torre del Greco al numero 392 825 4895.

Durante il check-up sarà possibile effettuare elettrocardiogramma (ECG) ed ecocardiogramma (c.d. eco cuore), due esami fondamentali per monitorare lo stato di salute del cuore e prevenire eventuali patologie.

Un’occasione preziosa, dunque, per prendersi cura di sé in modo semplice, guidati da professionisti qualificati e con il supporto di una realtà strutturata.

WSalute: una soluzione completa per la protezione sanitaria

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto WSalute, la soluzione di Alleanza pensata per offrire una protezione sanitaria concreta e accessibile. Il servizio si distingue per una formula che punta a eliminare uno degli ostacoli principali nell’accesso alle cure: l’anticipo delle spese.

In caso di ricovero, intervento chirurgico o esami diagnostici ad alta specializzazione, infatti, l’assicurato non deve sostenere costi anticipati. Un aspetto fondamentale, soprattutto in un contesto in cui la rapidità e la qualità delle cure fanno spesso la differenza.

Accanto a questo, WSalute mette a disposizione una rete di prestazioni sanitarie a tariffe agevolate, che comprende visite specialistiche e controlli diagnostici, facilitando così l’accesso continuo alla prevenzione.

Più servizi, più prevenzione

Negli ultimi aggiornamenti, la soluzione si è evoluta ampliando ulteriormente l’offerta. Sono stati introdotti nuovi check-up specialistici, disponibili anche per i più giovani, e un potenziamento delle prestazioni di alta diagnostica.

Tra i servizi inclusi spiccano anche il teleconsulto medico attivo 24 ore su 24 e un mini check-up annuale di prevenzione, strumenti che rendono la gestione della salute più semplice e immediata.

Si tratta di un approccio moderno alla protezione sanitaria, che non si limita a intervenire nei momenti di necessità, ma accompagna la persona nel tempo, con un’attenzione costante al benessere.

Il ruolo dell’agenzia Alleanza Assicurazioni di Torre del Greco

L’organizzazione della giornata del 22 aprile rappresenta un segnale forte dell’impegno dell’agenzia locale nel promuovere iniziative concrete sul territorio. Non solo consulenza assicurativa, ma anche presenza attiva nella comunità, con progetti che hanno un impatto diretto sulla qualità della vita delle persone.

In un momento storico in cui la prevenzione assume un valore sempre più centrale, iniziative come questa dimostrano come sia possibile fare rete tra istituzioni, sanità privata e cittadini.

L’appuntamento del 22 aprile diventa così non solo un’opportunità per effettuare controlli gratuiti, ma anche un’occasione per conoscere più da vicino strumenti e soluzioni pensati per tutelare la propria salute in modo completo.

Un invito, dunque, a cogliere un’opportunità concreta per prendersi cura di sé, con il supporto di professionisti e di una realtà consolidata come Alleanza Assicurazioni.

Agenzia Alleanza Assicurazioni, dove si trova e contatti

Alleanza Assicurazioni è presente a Torre del Greco con l’agenzia di Viale Ungheria 26 (nei pressi dello stadio Liguori).

Telefono: 0243089318 – 392 825 4895

Email: torredelgreco@alleanza.it