Nicola Gratteri: “Da 30 anni sotto scorta. Non ho mai preso un gelato con i miei figli”

Nicola Gratteri, procuratore capo di Napoli, intervenuto alla trasmissione E’ sempre Cartabianca, ha raccontato le difficoltà di una vita sotto scorta, che lo tiene lontano dai suoi affetti, e la dedizione verso la sua professione.

Nicola Gratteri e la vita sotto scorta: “Volevano ammazzarmi”

Sotto scorta da 30 anni, Gratteri vive a Napoli, lontano da sua moglie, rimasta in Calabria, e dai suoi figli, che invece si sono trasferiti al Nord. La sua vita è stata caratterizzata da minacce e intimidazioni verso sé stesso e i suoi cari, impedendogli di impegnarsi anche nelle più banali attività quotidiane.

“Dall’89 è stato un crescendo. Hanno iniziato sparando a casa della mia fidanzata, poi diventata mia moglie, dicendole ‘stai sposando un uomo morto’. Cercavano di isolarmi. Poi con gli anni abbiamo raccolto intercettazioni dove si discuteva come mi dovevano ammazzare, incontri per decidere della mia morte. Altri episodi hanno riguardato i miei figli, uno hanno cercato di sequestrarlo, per l’altro hanno simulato un incidente” – ha detto.

“Quando loro erano piccoli stavo a Reggio Calabria in una caserma e quando tornavo dopo una settimana non mi riconoscevano, piangevano. Non sono mai andato alle loro recite, gli raccontavo che ero presente. Ci sono stati periodi di tensione perché i ragazzini non capivano. Non faccio un bagno da decenni, non ho mai accompagnato i miei figli a prendere un gelato“.

“Queste cose si sopportano solo se sei convinto che quello che fai serve. Io ogni settimana, lo facevo in Calabria e faccio anche qui a Napoli, ricevo le persone, le ascolto. Gente che subisce estorsioni, vessazioni, che nessuno ascolta, si convincono e denuciano. La cosa che più mi gratifica e mi emoziona è risolvere il dramma di una vecchietta di Vibo Valentia: il mafiosetto gli rubava la pecora, la capra, l’agnello e non veniva ascoltata nemmeno dal maresciallo del paese. Lo arrestiamo e ritorna a trovarmi con un sorriso, cambia volto, per i prossimi 10 anni sarà serena. Questo ripaga di tutto”.