Raccolta fondi per Villa Sora e Terme Ginnasio: le donazioni si possono scaricare dalle tasse

Il Parco Archeologico Di Ercolano lancia una campagna Artbonus per Villa Sora e Terme Ginnasio, una raccolta fondi per gli interventi di restauro e manutenzione.

Villa Sora e Terme Ginnasio: i due siti a Torre del Greco

I due siti si trovano a Torre del Greco (NA), a circa 3,6 km da Herculaneum, e rientrano dal 2023 nell’ambito di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.

Villa Sora è una dimora di epoca romana affacciata sul mare, eretta intorno alla metà del I sec. a.C., con un’originaria estensione di circa 150 metri di lunghezza lungo la costa, con pareti finemente affrescate e pavimenti decorati a mosaico. A poca distanza da Villa Sora, fra il 1881 e il 1883, furono scoperti imponenti resti di epoca romana direttamente sulla spiaggia, ascrivibili ad un altro impianto residenziale, indicato con il nome di Terme Ginnasio, esplorate solo in parte.

Gli interventi di restauro prevedono per Villa Sora: restauro degli apparati decorativi parietali, consolidamento della pellicola pittorica, pulitura, integrazione materica e pittorica, ricollocazione in sede originaria di un dipinto murale distaccatosi, previo consolidamento dei frammenti e assemblaggio su pannello idoneo.

E per le Terme Ginnasio: manutenzione straordinaria degli intonaci degradati o distaccati, monitoraggio e contrasto al degrado causato da agenti atmosferici, microflora e vegetazione, aggravato dalla prossimità al mare.

Come donare: credito d’imposta del 65%

Donando online attraverso il portale ufficiale ArtBonus sarà possibile beneficiare di un credito d’imposta del 65% sull’importo versato, contribuendo direttamente al restauro e alla conservazione di due straordinari siti romani.

É possibile donare al link artbonus.gov.it/2836-parco-archeologico-ercolano.html