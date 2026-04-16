Francesca Albanese per il nuovo murale di Jorit, l’omaggio ai bimbi di Gaza: il significato

E’ quasi ultimata la nuova opera di Jorit, il noto street artist partenopeo, che ha realizzato un nuovo scenografico murale a Napoli, nel quartiere Barra, raffigurante il volto di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati che denuncia con forza le violazioni dei diritti umani in Cisgiordania e Gaza, soprattutto ai danni dei bambini.

A Barra il nuovo murale di Jorit: è il volto di Francesca Albanese

Un vero e proprio capolavoro – che occupa la facciata di un palazzo di Corso Bruno Buozzi – che se da un lato ha riscosso già tanti apprezzamenti e reazioni positive, dall’altro, soprattutto per la scelta del personaggio raffigurato, sta scatenando anche numerose polemiche.

Alcuni, infatti, contestano la scelta di dare spazio al volto della Albanese che in diverse occasioni si è resa protagonista di veri e propri scivoloni. Non da ultimo quello rivolto proprio alla città partenopea quando, facendo un paragone tra napoletani e milanesi, aveva detto: “Milano non è Napoli. Nel senso che lì ci pensano che si devono svegliare alle sei”.

Jorit, dal suo canto, sembra difendersi focalizzando l’attenzione sul messaggio principale del suo murale: l’omaggio ai bambini vittime della strage di Gaza, accentuata anche dal richiamo alla canzone di Enzo Avitabile Tutt’ egual song’ ‘e criature.

Chi è Francesca Albanese

Francesca Paola Albanese, nata ad Ariano Irpino il 30 marzo 1977, è una giurista italiana esperta di diritto internazionale, specializzata in diritti umani e Medio Oriente. Dal 2022 è relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

Fortemente critica delle azioni compiute dal governo israeliano nella Striscia di Gaza, Albanese ha raccomandato nel suo primo rapporto che gli Stati membri delle Nazioni Unite sviluppino “un piano per porre fine all’occupazione coloniale israeliana e al regime di apartheid”.