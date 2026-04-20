Papa Leone XIV a Napoli, incontrerà i fedeli in Piazza Plebiscito: come prenotarsi

Questa mattina è stato presentato il programma della visita di Papa Leone XIV a Napoli, in programma giovedì 8 maggio, dopo una prima tappa a Pompei.

Papa Leone a Napoli incontra i fedeli: come prenotarsi

Napoli si prepara ad abbracciare il Pontefice nel giorno del primo anniversario del suo Pontificato. Si tratta di una visita dal forte valore spiriturale e simbolico per l’intera città, che unirà fede, partecipazione popolare e attenzione ai grandi temi della pace e della fraternità.

Dopo la mattinata a Pompei, dove presiederà la recita della Supplica alla Madonna del Rosario, nel pomeriggio il Santo Padre sarà in visita pastorale a Napoli. Il programma della seconda parte della giornata del Pontefice in Campania è stato presentato nel corso di un incontro che si è svolto presso la sede dell’Arcidiocesi di Napoli.

Alla presentazione sono intervenuti il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Roberto Fico e il prefetto di Napoli Michele di Bari. All’incontro hanno preso parte anche l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato e l’assessore alla Legalità e alla Polizia municipale Antonio De Iesu.

Papa Leone XIV sarà accolto alla Rotonda Diaz alle ore 15:15, poi raggiungerà la Cattedrale di Napoli per l’incontro con il clero, i consacrati e i seminaristi. Successivamente si sposterà in Piazza del Plebiscito, dove alle 17:15 incontrerà i fedeli e rivolgerà il suo messaggio alla città, prima del rientro in Vaticano in serata.

La partecipazione all’incontro che si terrà in piazza del Plebiscito è consentita ai cittadini solo previa registrazione dei nominativi da effettuare entro il prossimo 26 aprile tramite link sul sito della Diocesi di Napoli.

L’8 maggio, i varchi di accesso saranno aperti a partire dalle ore 10 fino alle ore 14.30. I dispositivi di viabilità, sicurezza e mobilità predisposti in occasione della visita del Santo Padre saranno comunicati nei prossimi giorni con appositi provvedimenti.

“Avere il Papa a Napoli è un grandissimo privilegio per la città. In questo momento così difficile di guerra e sofferenza, ospitare la visita del Santo Padre, che con tanta forza ha elevato la voce della pace e della fratellanza a livello mondiale, è un messaggio estremamente forte. Napoli è da sempre città dell’accoglienza e dell’incontro e questa visita unisce la voce della nostra comunità e quella del Papa per chiedere pace, giustizia, uguaglianza e diritti per tutti” – ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi.

“La visita di Papa Leone XIV dell’8 maggio rappresenta per Napoli un momento di straordinaria importanza spirituale, culturale e civile. La nostra città si prepara ad accogliere il Santo Padre con il calore e la devozione che da sempre la contraddistinguono, consapevole del valore profondo che questo incontro avrà per i fedeli e per l’intera comunità. Come Assessorato al Turismo stiamo lavorando in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte per garantire un’organizzazione efficiente, servizi adeguati e un’accoglienza all’altezza dell’evento. Ci aspettiamo l’arrivo di migliaia di pellegrini provenienti non solo dalla Campania, ma da tutta Italia e dall’estero” – ha dichiarato l’assessora Armato.