Tiene prigioniera in casa la fidanzata nel Napoletano, urla e pianti della vittima: salvata

Arrestato ad Acerra un uomo di 34 anni che avrebbe chiuso in casa la compagna per ben cinque giorni, tenendola prigioniera in casa.

Arrestato ad Acerra: ha chiuso la compagna in casa 5 giorni

Sarebbe stato un passante a sentire le urla disperate di una donna, provenienti da un appartamento situato al piano terra, nel centro di Acerra. Di qui la segnalazione ai carabinieri che, pochi minuti dopo, si sarebbero presentati all’esterno dell’abitazione.

Prima ancora di avvicinarsi alla porta avrebbero sentito una voce femminile implorare aiuto, chiedendo disperatamente di essere liberata. La donna, 34enne, visibilmente sconvolta, con la voce rotta dalla paura avrebbe raccontato di essere stata segregata in casa per 5 giorni.

Il compagno, prima di uscire dall’appartamento, avrebbe portato via con sé anche il cellulare della vittima, lasciandola completamente isolata dal mondo. I carabinieri provano ad accedere all’abitazione ma la doppia porta d’ingresso è sbarrata e l’unica finestra è protetta da una robusta cancellata.

Diventa così necessario l’intervento dei vigili del fuoco che, giunti sul posto, riescono a liberare la donna, accompagnandola fuori. La vittima, piangendo e respirando profondamente, avrebbe raccontato di subire violenze e maltrattamenti continui, avendo timore di chiedere aiuto per la paura di essere picchiata ancora una volta.

Le ricerche dell’uomo durano poco: si sarebbe mimetizzato in mezzo alla folla assistendo al salvataggio della sua compagna, come uno spettatore qualsiasi. Riconosciuto e raggiunto dai carabinieri è stato portato in carcere dove dovrà rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia.