Paradiso napoletano, c’è Bacoli tra le spiagge dal mare più bello d’Italia: è la prima volta

Svelata la classifica Il mare più bello d’Italia 2026 con l’assegnazione delle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club Italiano: oltre al primato di Pollica, la spiaggia campana che ha conquistato il primo posto, per la prima volta spicca anche Bacoli tra le località costiere premiate con il prestigioso riconoscimento.

Il mare più bello d’Italia 2026: c’è anche Bacoli

La guida elenca le località (20 di mare e 10 laghi) dove sventolano le Cinque Vele. A guidare la classifica, attestandosi al primo posto nazionale, è Pollica, in provincia di Salerno, seguita da Brunei (NU) e Otranto (LE). Seguono Domus De Maria (Sud Sardegna), San Giovanni a Piro (SA), Nardò (LE), San Teodoro (SS), S. Teresa di Gallura (SS), Cabras (OR), Castiglione della Pescaia (GR). Per quanto riguarda i laghi primeggia il Lago di Molveno (TN) seguito da Lago del Mis (BL) e dal Lago di Monticolo (BZ).

Cinque Vele anche per Castellabate e menzione speciale per Bacoli: il gioiello del Golfo di Napoli ha conquistato il riconoscimento per le azioni di lotta alle occupazioni abusive sul demanio marittimo, per le iniziative di recupero, risanamento e rigenerazione della fascia costiera del comune.

“È la prima volta! Bacoli è stata inserita nella guida nazionale Il Mare più bello realizzata da Legambiente e dal Touring Club Italiano. È il prestigiosissimo Premio Cinque Vele che certifica le migliori mete per le vacanze estive in Italia. Ci siamo anche noi, e non era mai accaduto prima. Il più importante riconoscimento assegnato a quelle realtà che puntano su un turismo e una gestione sostenibile” – ha dichiarato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

“Bacoli ha ricevuto una menzione speciale. Siamo riusciti in questo enorme traguardo grazie ad una delle principali battaglie che portiamo avanti da anni. Quella per la liberazione delle spiagge, la lotta agli abusivi, la demolizione delle strutture illegali in mare e la riconsegna alla popolazione di arenili liberi. Essere citati tra queste pagine è una grande soddisfazione perché ci consente di avere una nuova vetrina internazionale”.

“Una sorpresa che ci ha riempiti di gioia. E di cui abbiamo avuto la certezza a Venezia, durante la Giornata Mondiale dedicata all’Ambiente. È avvenuto nel corso del Venice Climate Week 2026. Bacoli è citata insieme a località come Pollica, la città che è stata scelta come il mare più bello d’Italia. E c’è Procida, Otranto, Domus De Maria, San Giovanni a Piro, Nardò, San Teodoro, S. Teresa di Gallura, Cabras, Castiglione della Pescaia. E poi Gallipoli, Vieste, Marina di Grosseto, Capalbio e Isola del Giglio, Cinque Terre e Maratea”.

“È una conquista che vi chiedo di condividere perché abbiamo acque stupende, da vivere assolutamente. E lungo tutta la nostra costa che si sviluppa per oltre 7 km lineari di spiagge. Ringrazio il presidente nazionale de Legambiente, Stefano Cifani, ed il direttore editoriale del Touring Club Italiano, Ottavio Di Brizzi, per questo straordinario riconoscimento che premia il nuovo corso che sta vivendo la nostra città. Insieme, stiamo trasformando il sogno dello sviluppo sostenibile in realtà. Quanto sei bella, Bacoli. I Campi Flegrei sono un luogo incantato. Un passo alla volta”.