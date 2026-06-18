Maturità 2026, da Cesare Pavese al presidente Saragat: le tracce della prima prova

Questa mattina, 18 giugno 2026, sono ufficialmente iniziati gli esami di maturità con la prima prova scritta di italiano, in corso per milioni di studenti, che si compone di ben 7 tracce suddivise in diverse tipologie ed ambiti letterari.

Maturità 2026: le tracce della prima prova

Anche quest’anno gli studenti avranno la possibilità di scegliere tra varie tipologie di tracce: due analisi del testo (una in prosa e una poetica), tre testi argomentativi e due temi di attualità. La prova dovrà essere completata e consegnata in sei ore.

Per l’analisi del testo sono Vitaliano Brancati e Cesare Pavese gli autori scelti, rispettivamente con un brano tratto da I piaceri e la poesia Passerò per piazza di Spagna. Tra le altre proposte un brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all’alba, e uno di Frank Furedi dal titolo I confini contano: perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere.

Spicca anche un discorso del presidente Giuseppe Saragat, tratto da un testo dell’Assemblea Costituente. Tra i temi di attualità, una delle tracce propone un articolo della giornalista Wenke Husmann apparso sulla rivista Internazionale nel gennaio 2026, dal titolo Meraviglia. Infine Piero Bianucci con Te lo dico con parole tue: la scienza di scrivere per farsi capire.