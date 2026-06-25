“Peppe Di Napoli in coma”, lui risponde: “Falso, sto benissimo. Spavento per la mia famiglia”

Peppe Di Napoli, pescivendolo star dei social ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha aggiornato i followers sulle sue condizioni di salute, smentendo le false notizie circolate sul web di un presunto stato di coma.

Peppe Di Napoli dopo l’intervento: “Mai stato in coma”

Il celebre pescivendolo – che sui social aveva raccontato la sua battaglia contro il cancro, annunciando con gioia la guarigione – poche settimane fa si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un problema ortopedico.

Avrebbe, infatti, affrontato un’operazione all’anca che sarebbe perfettamente riuscita. Ieri, a soli 17 giorni dall’intervento, si è già mostrato in piedi e in perfette condizioni, smentendo la bufala divenuta virale sul presunto coma.

“Finalmente sono tornato in perfette condizioni! Volevo tranquillizzare tutto il mio pubblico e tutte le persone che in questi giorni si sono preoccupate per me: non sono mai stato in coma. Purtroppo è stata una falsa notizia diffusa sui social da persone che non so davvero cosa abbiano in testa” – ha comunicato Di Napoli.

“Hanno solo creato preoccupazione e fatto prendere uno spavento ai miei dottori, alla mia famiglia e a tutta la gente che mi vuole bene. Io sono sempre stato bene, ero semplicemente in una fase di recupero dopo l’intervento. Adesso sto benissimo, sono carico e pronto a tornare al lavoro più forte di prima! Grazie a tutti per l’affetto che mi avete dimostrato. Ci vediamo presto in pescheria e al ristorante! Grazie infinite ai miei medici, Dott.Fussi e Dott.ssa Delle Donne”.