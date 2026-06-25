Ambasciatore USA incantato da Napoli: “Luogo speciale e incredibile, dove tutto è accaduto”

L’ambasciatore USA in Italia, Tilman J. Fertitta, impegnato nel Coastal Diplomacy Tour a bordo del suo megayacht, ha fatto tappa a Napoli, esaltando le meraviglie della città partenopea.

Ambasciatore USA a Napoli: “Un luogo davvero speciale”

Direttamente dal suo yacht Boardwalk, partendo da Civitavecchia, Fertitta ha dato il via al Freedom 250 Coastal Diplomacy Tour, il giro nel Mediterraneo che lo porterà via mare in 13 regioni italiane per celebrare il 250esimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti.

Durante la tappa partenopea, l’ambasciatore, rivolgendosi ai giornalisti (come riporta Il Corriere), ha espresso il suo amore per Napoli: “Napoli è uno dei posti in cui volevo fare una delle prime tappe. È un luogo davvero speciale, è il luogo dove tutto è sempre accaduto nel Sud Italia. Ha una storia incredibile”.

“Uno dei primi consolati americani nel 1700 si trovava a Napoli. Anche oggi è un luogo speciale e il prossimo anno ospiterà l’America’s Cup. È assolutamente uno dei posti in cui volevamo fare una delle nostre prime tappe per parlare dell’America e della grande indipendenza dei nostri due Paesi, 250 anni per gli Stati Uniti e gli 80 anni di Repubblica qui in Italia”.

Con il Molosiglio sullo sfondo, godendo della magica atmosfera mozzafiato del Golfo partenopeo, a bordo dell’imbarcazione si è tenuto un cocktail party esclusivo. Ha preso parte all’evento anche il presidente della SSC Napoli De Laurentiis.