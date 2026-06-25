Trema ancora la terra nel Napoletano, scossa di magnitudo 3.6 e boato: l’epicentro

Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella notte del 25 giugno 2026 ai Campi Flegrei. Si tratterebbe di un evento sismico che rientra nel normale fenomeno del bradisismo che caratterizza la zona.

Terremoto 25 giugno ai Campi Flegrei: magnitudo 3.6

La scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano alle ore 4:17. La magnitudo è di 3.6 ad una profondità di 2,63 km. Sarebbe stata preceduta da un boato e avvertita chiaramente dalla popolazione residente.

“L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato a questa amministrazione l’accadimento di un evento sismico di magnitudo 3.6 ± 0.3, localizzato in località Arco Felice nei pressi di via Miliscola. Il sisma si è prodotto alle ore 04:17 locale del 25/06/2026 (UTC 02:17 del 25/06/2026), alla profondità di 2,63 km. L’evento potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro” – si legge nella nota del Comune di Pozzuoli.

“Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891; Protezione Civile: 081/18894400. Maggiori informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni che l’accompagnano, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e sui bollettini settimanali e mensili dei Campi Flegrei”.