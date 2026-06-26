ALLERTA CALDO in Campania, 3 giorni di ondate di calore record. L’avviso: “Non uscire”

Il Centro funzionale multirischi della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha emanato un avviso di criticità per “ondate di calore” valido dalle ore 08:00 di sabato 27 giugno fino alle ore 20:00 di lunedì 29 giugno.

Si susseguiranno tre giorni di caldo record, come già preannunciato dalle previsioni meteo con l’avanzata dell’anticiclone africano Caronte. Il fenomeno interesserà i comuni del territorio regionale a rischio elevato e moderato e, in particolare, le aree della provincia di Benevento e di quella di Caserta.

Le temperature potranno risultare superiori di 5-6°C rispetto ai valori medi stagionali e saranno accompagnate da livelli elevati di umidità. In particolare, lungo il settore costiero, il tasso di umidità potrà superare il 60-70% nella notte tra sabato e domenica e raggiungere anche valori oltre il 70-80% nella notte tra domenica e lunedì, in condizioni di scarsa ventilazione.

“Si raccomanda di non uscire di casa nelle ore più calde della giornata, di non esporsi al sole o praticare attività all’esterno e di limitare gli spostamenti in auto. Particolare attenzione deve essere prestata da cardiopatici, anziani, bambini e soggetti a rischio. È consigliabile mantenere gli ambienti correttamente arieggiati, idratarsi costantemente bevendo acqua e prestare attenzione anche agli animali domestici” – si legge nella nota della Protezione Civile.

“Le autorità locali competenti sono invitate a mantenere attive le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione. Per approfondimenti sulla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute è possibile consultare il sito del Ministero della Salute“.