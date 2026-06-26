Al Palazzo Reale per ammirare le stelle: di notte sul Belvedere con vista mare e Vesuvio

Sabato 27 giugno 2026 al Palazzo Reale di Napoli prende il via una speciale serata sotto le stelle: si intitola Seconda stella a destra la speciale iniziativa lanciata in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, incentrata sull’osservazione astronomica direttamente dal Belvedere del sito.

Notte sotto le stelle sul Belvedere del Palazzo Reale di Napoli

Gli astronomi dell’Osservatorio, in collaborazione con Palazzo Reale, guideranno il pubblico all’osservazione del cielo da un luogo davvero speciale: il Belvedere di Palazzo Reale, sospeso tra il verde, il mare e la profondità del cielo notturno.

Un’esperienza unica per scoprire le stelle e la magia della Luna su Napoli, godendo dello spettacolare scenario del Golfo partenopeo e della magnificenza del celebre sito culturale, situato nel cuore della città.

L’iniziativa rientra nella rassegna Un sabato da re che consentirà a cittadini, visitatori e turisti di visitare l’Appartamento di Etichetta in orario serale, grazie alla straordinaria apertura notturna del sito. Il Palazzo resterà aperto dalle ore 20:00 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23:00. Il biglietto di ingresso, per l’intera serata, costerà solo 5 euro, mentre il ticket ridotto avrà un prezzo di 2 euro (agevolazioni e gratuità secondo legge).

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del museo (o con il totem automatico) oppure tramite l’app o il portale Musei Italiani, consultabile tramite l’apposito sito. La prenotazione non è prevista per i visitatori individuali mentre è obbligatoria per i gruppi superiori alle 10 persone, ancora tramite il portale Musei Italiani o recandosi in biglietteria, in caso di disponibilità residua (ingresso gruppi ogni 20 minuti dalle ore 20.00 alle ore 23.00).