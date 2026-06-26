Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e dintorni, per un fine settimana all’insegna del cibo, l’arte e la musica.

International Street Food (26-27 giugno, Maddaloni)

Arriva nel casertano da venerdì 26 a domenica 28 giugno l’International food festival, il festival gastronomico itinerante più grande d’Italia. Sarà possibile gustare svariate specialità dello street food provenienti da tutto il mondo. L’ingresso è gratuito.

Gusto Italia in Tour (26-28 giugno, Vietri sul mare)

La celebre fiera delle tipicità italiane, Gusto Italia in Tour, è in tappa a Vietri sul mare dal 22 giugno e fino a domenica 28. Sarà possibile gustare le prelibatezze della cucina italiana sul lungomare, assistendo a spettacoli di burattini e musica popolare.

Gusto Italia a Vietri sul Mare

LA NUEVA OLA (26-28 giugno, Napoli)

Inaugurata il 24 giugno la rassegna del cinema all’aperto ai Quartieri spagnoli con LA NUEVA OLA, la manifestazione itinerante dedicata al cinema spagnolo e latinoamericano. Previste le proiezioni di numerose pellicole fino a domenica 28 giugno.

Foqus, cinema all’aperto ai Quartieri Spagnoli

Un Sabato da Re (27 giugno, Napoli)

Torna sabato 27 giugno al Palazzo Reale di Napoli l’evento Un Sabato da re, che prevede l’apertura straordinaria serale dell’Appartamento di Etichetta con ingresso al prezzo speciale di 5 euro.

Palazzo Reale di Napoli

Napoli Pride (27 giugno, Napoli)

Il 27 giugno torna il Napoli Pride con l’edizione 2026 che vedrà tra le madrine ufficiali Mariagrazia Cucinotta e Big Mama, accompagnate da Leo Gassman. Dopo la tradizionale parata del Pride si terrà lo Star Show conclusivo in Piazza Dante.