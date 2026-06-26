Barca affondata nel mare di Torre del Greco, a bordo 4 persone: cosa è successo

Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha soccorso alcune persone in difficoltà che si trovavano a bordo di una barca, al largo di Torre del Greco, affondata per un probabile cedimento strutturale.

Barca affondata a Torre del Greco: il salvataggio in mare

La motovedetta del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, durante una crociera disposta ai fini di polizia economico-finanziaria, ha intercettato nel mare di Torre del Greco, nel Golfo partenopeo, una imbarcazione in legno con quattro occupanti, semiaffondata per un sospetto cedimento del fasciame.

Sul luogo delle operazioni di soccorso è intervenuto anche un guardacoste del Corpo nel tentativo, rivelatosi poi infruttuoso, di recuperare lo yacht attraverso l’utilizzo dei mezzi di esaurimento in dotazione.

Provvidenziale l’arrivo delle “Fiamme Gialle del mare” che hanno provveduto al recupero delle quattro persone a bordo che sono state sbarcate nel porto di Sorrento. Nessuno dei passeggeri risulta ferito e tutti versano in buone condizioni di salute.

Atteso l’incremento del traffico marittimo nel Golfo di Napoli, la Guardia di Finanza, quale unica “Polizia del mare”, ha intensificato i servizi di vigilanza e controllo per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica negli specchi acquei di competenza, con particolare riguardo alle località a maggiore densità e vocazione turistica.