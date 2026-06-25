Cinema all’aperto a San Giorgio, i migliori film sotto le stelle e tanti ospiti: biglietti a 5 euro

Dal primo luglio 2026 prende il via Cinema intorno al Vesuvio, la storica rassegna dell’associazione Arci Movie che si terrà nel giardino di Villa Bruno, a San Giorgio a Cremano, che si trasformerà in un vero e proprio cinema all’aperto regalando un mese di proiezioni sotto le stelle accompagnate da registi, attori e tanti ospiti.

Cinema intorno al Vesuvio: film all’aperto a San Giorgio

La rassegna, giunta alla sua 33esima edizione, propone i migliori film italiani e internazionali degli ultimi mesi con una particolare attenzione al cinema d’autore italiano provando anche a valorizzare la vivacità del cinema napoletano in un momento di grande fermento.

La rassegna di Arci Movie conferma la sua mission sociale e culturale impegnandosi a coinvolgere direttamente in arena registi, attori e altre personalità del mondo della cultura e dello spettacolo che presentano le loro ultime opere e partecipano al dibattito con gli spettatori.

Si parte lunedì 1° luglio con la proiezione di “Hamnet. Nel nome del figlio”, dalla sceneggiatrice e regista premio Oscar Chloé Zhao, che racconta la potente storia d’amore e perdita che ha ispirato la creazione dell’intramontabile capolavoro di Shakespeare, Amleto. Alla serata inaugurale intervengono il neo-sindaco di San Giorgio a Cremano Michele Carbone ed Evelina Christillin, attuale presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino e membro del consiglio di amministrazione del Teatro Stabile di Napoli.

Giovedì 2 luglio arriva Nicolangelo Gerolmini, regista, sceneggiatore e montatore napoletano che ha diretto un episodio della seguitissima serie “L’arte della gioia” – con protagonisti Tecla Insolia, Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Guido Caprino – e che ha ottenuto il Nastro d’Argento Speciale per il documentario “Lucio Amelio”, film del 2023 sullo storico gallerista napoletano. In Arena Arci Movie presenta “La gioia”, la storia di un legame proibito tra un’insegnante, interpretata da Valeria Golino, e uno suo studente.

Venerdì 3 luglio è la volta di “Cime tempestose” dall’acclamata regista Emerald Fennell, vincitrice di Oscar e BAFTA, originale reinterpretazione di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi con protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff. La loro passione proibita si trasforma da sentimento romantico a ossessione travolgente, in un’epica storia di desiderio, amore e follia.

Sabato 4 luglio l’Arena Arci Movie accoglie due grandi ospiti: arrivano Rocco Papaleo e Teresa Saponangelo per presentare “Il bene comune” in cui una guida turistica e un’attrice di “insuccesso” accompagnano quattro detenute sul massiccio del Polino, alla ricerca del secolare Pino Loricato, simbolo di resilienza. Il cammino diventa presto un viaggio di trasformazione, fatto di incontri e cambiamenti. emergono frammenti di vite complesse, ferite ancora aperte e il bisogno profondo di essere viste e ascoltate.

Domenica 5 luglio la rassegna porta sul grande schermo “Era” presentato dal regista Vincenzo Marra e dall’attrice Dalia Frediani. Nel film – con protagonisti, tra gli altri, Giovanni Esposito e Maurizio Casagrande – la storia di Lina, un’anziana signora, vitale e molto attiva, che dirige e coordina un’associazione cattolica di vecchiette borghesi, si occupa della sorella e di suo nipote mai cresciuto, ma soprattutto continua ad esercitare il ruolo di mamma vecchio stampo nei confronti dei tre figli sessantenni in perenne crisi. Una vita iper-movimentata fino a quando succede qualcosa di imprevisto e drammatico.

L’appuntamento successivo di Cinema intorno al Vesuvio, quello di mercoledì 8 luglio, è un omaggio alla cultura del cinema anime giapponese con “Millennium Actress” di Satoshi Kon, film nel 2001 restaurato in 4K. Decisi a ripercorrere la sua vita, un regista e il suo fido assistente ottengono un incontro con Chiyoko Fujiwara, diva del cinema giapponese ormai anziana e ritiratasi a vita privata. Ripercorrendo i suoi ruoli più iconici e la ricerca di un amore mai dimenticato, i due filmmaker “scivolano” attraverso i ricordi di Chiyoko, diventando spettatori di un viaggio onirico in cui i confini tra realtà e finzione si dissolvono. L’opera sarà introdotta da un dialogo con Giorgio Amitrano, iamatologo, saggista e traduttore italiano, mai i massimi esperti di lingua e letteratura giapponese in Europa. Amitrano – professore ordinario di lingua e letteratura giapponese all’Università “L’Orientale” – ha tradotto, tra gli altri, i testi di Murakami Haruki e Yoshimoto Banana.

Giovedì 9 e venerdì 10 luglio arriva “The Drama – Un segreto è per sempre” di Kristoffer Borgli. Zendaya (“Euphoria”, “Challengers”, “Spider-Man: No Way Home”) e Robert Pattinson (“The Batman”, “Tenet”, “saga di Twilight”), per la prima volta insieme sul grande schermo, sono gli affiatati protagonisti di una commedia romantica unica e imprevedibile, un’intensa storia di amore e segreti rivelati su cosa significa amare davvero chi abbiamo accanto.

La rassegna, che si svolge in collaborazione con il Comune di San Giorgio a Cremano, proseguirà con altri film e ospiti fino al 2 agosto 2026. L’orario d’inizio delle serate è sempre alle 21:15. Il biglietto di ingresso ha un costo di 5 euro, ridotto a 4 euro per i soci Arci. Villa Bruno è in via Cavalli di Bronzo 22, San Giorgio a Cremano, Napoli. Il programma completo e i dettagli sui singoli film sono consultabili sul sito di Arcimovie, su Facebook ed Instagram Arci Movie Napoli.