È napoletana una delle spiagge più belle d’Italia: è nella Top 30 dei paradisi naturali

Tra le migliori spiagge d’Italia incoronate da Holidu c’è un’oasi naturale napoletana: si tratta dei Bagni della Regina Giovanna, un luogo dalle acque cristalline che si trova a Sorrento.

Spiagge più belle d’Italia, una è napoletana: la classifica

Holidu, portale leader a livello europeo per la prenotazione di case vacanza, inserisce la celebre baia partenopea nella classifica delle 30 spiagge più iconiche dello Stivale. Lo studio è stato condotto attraverso l’analisi dei dati di Google Maps e delle recensioni degli utenti relative a tutti gli arenili e le cale delle coste italiane.

A conquistare il primo posto dell’elenco è la Sicilia con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Seconda e terza posizione per la Sardegna con Cala Mariolu e Spiaggia di Tuerredda. I Bagni della Regina Giovanna hanno ottenuto 4,6 punti con 5.535 recensioni.

La classifica

1 Spiaggia dei Conigli Lampedusa Sicilia

2 Cala Mariolu Baunei Sardegna

3 Spiaggia di Tuerredda Teulada Sardegna

4 Spiaggia di Is Arutas Cabras Sardegna

5 Spiaggia di Porto Giunco Villasimius Sardegna

6 Spiaggia Su Giudeu Domus de Maria Sardegna

7 Cala Goloritzé Baunei Sardegna

8 Spiaggia dell’Arcomagno San Nicola Arcella Calabria

9 Spiaggia di Mari Pintau Quartu Sant’Elena Sardegna

10 Spiaggia di Cala li Cossi Trinità d’Agultu e Vignola Sardegna

11 Spiaggia delle Dune Teulada Sardegna

12 Spiaggia di Piscinas Arbus Sardegna

13 Spiaggia di Scivu Arbus Sardegna

14 Spiaggia di Varigotti Varigotti Liguria

15 Spiaggia di Cala Spinosa Capo Testa Sardegna

16 Spiaggia della Torre Vignola Mare Aglientu Sardegna

17 Spiaggia di San Giovanni di Sinis San Giovanni di Sinis Sardegna

18 Cala Mar Morto Monte Argentario Toscana

19 Spiaggia di Su Sirboni Gairo Sardegna

20 Spiaggia della Rotonda Tropea Calabria

21 Spiaggia Il Golfetto Tortolì Sardegna

22 Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna Cabras Sardegna

23 Spiaggia di Campana Pontile Chia Sardegna

24 Spiaggia di Fetovaia Campo nell’Elba Toscana

25 Spiaggia di Boccadasse Genova Liguria

26 Bagni Regina Giovanna Sorrento Campania

27 Spiaggia di Cavoli Campo nell’Elba Toscana

28 Spiaggia di Cala Pira Cala Pira Sardegna

29 Spiaggia di Cea Tortolì Sardegna

30 Spiaggia di Porto Selvaggio Nardò Puglia.