È napoletana una delle spiagge più belle d’Italia: è nella Top 30 dei paradisi naturali
Lug 20, 2026 - Veronica Ronza
Caletta Bagni della Regina Giovanna.
Tra le migliori spiagge d’Italia incoronate da Holidu c’è un’oasi naturale napoletana: si tratta dei Bagni della Regina Giovanna, un luogo dalle acque cristalline che si trova a Sorrento.
Spiagge più belle d’Italia, una è napoletana: la classifica
Holidu, portale leader a livello europeo per la prenotazione di case vacanza, inserisce la celebre baia partenopea nella classifica delle 30 spiagge più iconiche dello Stivale. Lo studio è stato condotto attraverso l’analisi dei dati di Google Maps e delle recensioni degli utenti relative a tutti gli arenili e le cale delle coste italiane.
A conquistare il primo posto dell’elenco è la Sicilia con la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa. Seconda e terza posizione per la Sardegna con Cala Mariolu e Spiaggia di Tuerredda. I Bagni della Regina Giovanna hanno ottenuto 4,6 punti con 5.535 recensioni.
La classifica
1 Spiaggia dei Conigli Lampedusa Sicilia
2 Cala Mariolu Baunei Sardegna
3 Spiaggia di Tuerredda Teulada Sardegna
4 Spiaggia di Is Arutas Cabras Sardegna
5 Spiaggia di Porto Giunco Villasimius Sardegna
6 Spiaggia Su Giudeu Domus de Maria Sardegna
7 Cala Goloritzé Baunei Sardegna
8 Spiaggia dell’Arcomagno San Nicola Arcella Calabria
9 Spiaggia di Mari Pintau Quartu Sant’Elena Sardegna
10 Spiaggia di Cala li Cossi Trinità d’Agultu e Vignola Sardegna
11 Spiaggia delle Dune Teulada Sardegna
12 Spiaggia di Piscinas Arbus Sardegna
13 Spiaggia di Scivu Arbus Sardegna
14 Spiaggia di Varigotti Varigotti Liguria
15 Spiaggia di Cala Spinosa Capo Testa Sardegna
16 Spiaggia della Torre Vignola Mare Aglientu Sardegna
17 Spiaggia di San Giovanni di Sinis San Giovanni di Sinis Sardegna
18 Cala Mar Morto Monte Argentario Toscana
19 Spiaggia di Su Sirboni Gairo Sardegna
20 Spiaggia della Rotonda Tropea Calabria
21 Spiaggia Il Golfetto Tortolì Sardegna
22 Spiaggia S’Archeddu ‘e Sa Canna Cabras Sardegna
23 Spiaggia di Campana Pontile Chia Sardegna
24 Spiaggia di Fetovaia Campo nell’Elba Toscana
25 Spiaggia di Boccadasse Genova Liguria
26 Bagni Regina Giovanna Sorrento Campania
27 Spiaggia di Cavoli Campo nell’Elba Toscana
28 Spiaggia di Cala Pira Cala Pira Sardegna
29 Spiaggia di Cea Tortolì Sardegna
30 Spiaggia di Porto Selvaggio Nardò Puglia.