VIDEO/ Furto in pieno giorno a Napoli: le strappa la borsa e scappa via in scooter

Attimi di panico al Vomero dove si è consumato un furto in strada, in pieno giorno: un 48enne, a bordo di uno scooter, avrebbe strappato una borsa dalle mani di una donna, dandosi poi alla fuga.

Vomero, furto in pieno giorno: borsa strappata e fuga

Si sarebbe avvicinato alla vittima, in sella al suo scooter, avrebbe aspettato per qualche istante che la donna gli voltasse le spalle, per poi colpire. In questo modo le avrebbe strappato la borsa che teneva al braccio, per poi scappare via di corsa, tra le urla disperate della passante.

I fatti si sono verificati in via Santo Stefano, intorno alle 15. La donna si trovava da sola davanti all’ingresso di un garage del posto e sventolava un ventaglio, probabilmente nell’attesa di qualcuno. Il 48enne sarebbe giunto lì in scooter, avrebbe percorso qualche metro per poi posizionare le due ruote sul cavalletto, con il motore acceso. Sbirciando, poi, dall’angolo di un palazzo, si sarebbe assicurato che non vi fosse nessuno in compagnia della vittima.

Avrebbe atteso qualche istante per poi agire, agguantando la borsa della donna e scappando via. I carabinieri della Stazione di Napoli Vomero hanno analizzato le immaginin di video sorveglianza registrate davanti al garage e lungo il percorso compiuto prima e dopo lo scippo, riuscendo a risalire all’identità dell’uomo.

Si tratta di un 48enne, raggiunto dai militari nella sua abitazione del rione Traiano. Indossava ancora gli indumenti del furto e lo scooter, in strada, è stato immortalato dalle telecamere.