Ancora maltempo in Campania poi torna l’alta pressione, arrivano sole e caldo: da quando

Dopo giorni di temporali e disagi per la cittadinanza, il maltempo sembra ormai avere le ore contate dando spazio alla cosiddetta Ottobrata: stando alle previsioni meteo l’alta pressione tornerà a dominare la scena climatica, portando sole e clima mite in tutta Italia.

Meteo, dopo i temporali torna il sole: da quando

Secondo le stime de Il Meteo, un promontorio di alta pressione di matrice oceanica, accompagnato da una modesta componente subtropicale, ben presto dovrebbe prendere il sopravvento, spazzando via l’ondata di maltempo che ha colpito duramente il Paese in questi ultimi giorni.

Si tratta di una configurazione meteorologica che favorirà un progressivo ritorno alla stabilità, con più sole e temperature diurne nuovamente in aumento. L’alta pressione delle Azzorre inizierà a far sentire i suoi effetti già da martedì 13 ottobre sulle regioni settentrionali e centrali. Al Sud, invece, potranno persistere gli ultimi giorni di instabilità ma con le prime schiarite.

Da mercoledì 14 ottobre avrà inizio un po’ ovunque la nuova fase climatica stabile e soleggiata che dovrebbe persistere almeno fino a venerdì 16 ottobre. Il sole, dunque, tornerà protagonista e le temperature massime registreranno un generale aumento. Il clima risulterà piacevole durante il giorno e decisamente più fresco di notte e all’alba.

Un ulteriore cambiamento, con un ritorno all’instabilità, potrebbe avanzare nel bel mezzo del weekend ma lo scenario resta ancora incerto. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.