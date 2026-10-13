Nodulo polmonare: cos’è, la diagnosi, la cura e cosa dice la prognosi dopo il caso di Papa Leone XIV

Papa Leone XIV è stato ricoverato oggi, martedì 13 ottobre, al Policlinico Gemelli di Roma, dove nel pomeriggio sarà sottoposto a un intervento per la rimozione di un nodulo polmonare scoperto durante controlli di routine. Il Pontefice, 71 anni, aveva dato lui stesso la notizia domenica, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

Il caso ha riportato l’attenzione su una condizione molto più comune di quanto si pensi, e spesso fonte di ansia: la scoperta di un nodulo ai polmoni. Ecco che cos’è, come si arriva alla diagnosi, come si cura e che cosa dicono i numeri sulla prognosi.

Che cosa sappiamo sul caso del Papa

«Di recente, durante dei controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone», ha spiegato Leone XIV ai fedeli, precisando che è stato individuato «in una fase molto iniziale» e «ben localizzato». I medici, ha aggiunto, ritengono opportuno intervenire, e lui ha deciso di operarsi nei prossimi giorni.

Secondo la Sala stampa vaticana, l’operazione sarà eseguita dall’équipe di chirurgia toracica del Gemelli guidata dal primario Stefano Margaritora, con un aggiornamento sulle condizioni del Papa previsto in serata. Il decorso post-operatorio dovrebbe durare circa una settimana, e tutte le udienze sono annullate fino al 20 ottobre. È il primo ricovero del suo pontificato.

Che cos’è un nodulo polmonare

Il nodulo polmonare è una piccola area più densa del tessuto circostante, visibile come una macchia rotondeggiante alla radiografia o, più spesso, alla TAC del torace. Quando è singolo si parla di nodulo solitario. Per convenzione, se la lesione supera i 3 centimetri si parla invece di massa polmonare, una condizione generalmente più preoccupante.

Le cause sono molte: infezioni, processi infiammatori, cicatrici, particelle inalate, malattie autoimmuni e, in una parte dei casi, tumori. Come ha spiegato all’Ansa Federico Venuta, ordinario di Chirurgia toracica alla Sapienza, la presenza di un nodulo richiede un’attenta valutazione medica, ma non deve essere automaticamente associata a una patologia maligna e, da sola, non permette di formulare una diagnosi di tumore.

Come si arriva alla diagnosi

Spesso il nodulo è una scoperta casuale, durante una TAC fatta per altri motivi. Il primo passo è una TAC del torace, che permette di definire dimensioni, forma, margini e struttura della lesione. Se il nodulo è piccolo e ha caratteristiche rassicuranti, i medici possono limitarsi a controlli periodici, per verificare nel tempo se cresce o cambia aspetto.

Se il nodulo è più grande o presenta caratteristiche sospette, come i margini irregolari, si può ricorrere alla PET-TC, che valuta l’attività metabolica della lesione ma, come precisano gli specialisti, è uno strumento di supporto e non offre una risposta definitiva. A quel punto si può procedere con la biopsia, per via broncoscopica se il nodulo è vicino alle vie aeree o con un ago guidato dalla TAC se è più periferico. Quando la biopsia non è praticabile o i sospetti sono forti, si può arrivare direttamente all’asportazione chirurgica, che fornisce anche la diagnosi definitiva.

Come si cura

Il trattamento dipende dalla natura del nodulo. Se è benigno o a basso rischio, bastano in genere i controlli nel tempo. L’obiettivo, spiegano gli esperti, è bilanciare due esigenze: non sottovalutare un possibile tumore in fase iniziale e, allo stesso tempo, evitare interventi inutili su lesioni che non daranno mai problemi.

Se viene identificato un tumore primitivo del polmone in fase iniziale, in genere l’asportazione chirurgica è sufficiente. La chirurgia toracica ha fatto grandi progressi, con tecniche sempre più mininvasive che riducono il dolore e i tempi di recupero. Quando emergono ulteriori elementi di rischio dopo l’esame del tessuto asportato, si valutano trattamenti farmacologici o radioterapici.

La prognosi: che cosa dicono i numeri

La prognosi dipende da ciò che il nodulo è davvero e, se è un tumore, dallo stadio in cui viene scoperto. Per il carcinoma polmonare, secondo i dati riportati dalla stampa specializzata, la sopravvivenza a cinque anni è del 60-70% nei tumori localizzati, scende al 30-40% in quelli loco-regionali e si ferma al 7-10% nelle forme con metastasi. Nei pazienti sottoposti a screening con TAC a basso dosaggio e diagnosticati molto precocemente, gli specialisti citano percentuali che arrivano al 70-80%.

Nel caso del Papa, è bene essere prudenti: la Santa Sede non ha reso noto se il nodulo sia benigno o maligno, e la risposta arriverà solo dall’esame istologico dopo l’intervento. Il cardinale Tarcisio Isao Kikuchi, arcivescovo di Tokyo, ha riferito che il Pontefice gli ha assicurato che la malattia non è grave e che l’operazione è un intervento minore, deciso rapidamente anche per non cambiare i piani della visita in America Latina. Per chi scopre un nodulo, l’indicazione resta una sola: affidarsi a un medico, senza allarmismi e senza sottovalutazioni.