Neapolis Marathon, domenica strade chiuse e divieti a Napoli: il piano traffico

In occasione della gara podistica Neapolis Marathon e della non competitiva Neapolis Sea Run, per la giornata di domenica 18 ottobre 2026, l’amministrazione comunale ha varato uno specifico piano traffico con strade chiuse alla circolazione e altri divieti.

Neapolis Marathon: strade chiuse e divieti a Napoli

Per garantire la sicurezza pubblica, nella giornata di domenica sarà in vigore un particolare dispositivo di circolazione. Dalle ore 5.00 alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito veicolare nella Galleria della Vittoria.

Dalle ore 6.30 alle ore 13.00, e comunque fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito veicolare in via Cesario Console, via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, Rotonda Diaz, largo Sermoneta, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, Piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn, Rampe Paggeria, via Solitaria e piazzetta Demetrio Salazar. In queste strade saranno sospesi le fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea, i percorsi di mobilità ciclistica.

Inoltre, saranno sospese (laddove presenti) le aree riservate alla sosta dei taxi collocate in tutte le strade indicate in precedenza, nelle strade a senso unico che ad esse adducono e quelle collocate in via Alessandro Dumas, via Santa Lucia, piazza Vittoria. Sempre dalle ore 6.30 alle ore 13.00 via Mergellina sarà percorribile a senso unico, da via Posillipo a via Orazio e a doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra piazza Sannazaro e via Orazio. Sarà sospesa la corsia riservata ai mezzi pubblici.

I veicoli provenienti da piazza Sannazaro avranno l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Orazio. Dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze sarà vietato il transito veicolare in: via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Giardini Molosiglio, via Cristoforo Colombo, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, Corso Arnaldo Lucci, via Ponte della Maddalena, via Alessandro Volta, via Marchese Campodisola, via Alcide De Gasperi, via Agostino Depretis, piazza Giovanni Bovio, corso Umberto I (ambo le carreggiate da piazza Giovanni Bovio fino all’intersezione con vico Grande), piazza Nicola Amore, piazza Municipio, via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito.

In queste strade saranno sospese le fermate riservate ai veicoli adibiti al trasporto pubblico in servizio di linea e i percorsi di mobilità ciclistica. Inoltre, saranno sospese (laddove presenti) le aree riservate alla sosta dei taxi collocate in tutte le strade indicate in precedenza, nelle strade a senso unico che ad esse adducono e quelle collocate in piazza Carolina, via San Carlo, molo Beverello. Sospesa anche la corsia riservata ai mezzi pubblici in corso Garibaldi, nel tratto compreso tra via Nuova Marina e piazza Garibaldi.

Infine, sempre dalle ore 7.00 fino a cessate esigenze sarà istituito il senso unico di circolazione in piazza Carolina, da via Gennaro Serra a via Chiaia, e in via Chiaia, da piazza Carolina a via Gaetano Filangieri. Da mezzanotte alle ore 13.00, e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Cesario Console (da piazza Plebiscito a via Santa Lucia), via Santa Lucia, via Chiatamone, via Giorgio Arcoleo, piazza Vittoria, via Francesco Caracciolo, largo Sermoneta, via Sannazaro, piazza Sannazaro, viale Antonio Gramsci, piazza della Repubblica, viale Anton Dohrn e saranno sospese le gli stalli di sosta a pagamento e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata.

Da mezzanotte alle ore 14.00, e comunque fino a cessate esigenze, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Agostino Depretis e saranno sospese le gli stalli di sosta a pagamento e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata. Il divieto di transito non riguarderà i mezzi di emergenza e di soccorso, i veicoli delle Forze dell’Ordine e i veicoli autorizzati a supporto degli atleti.