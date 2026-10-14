Movida, nuova ordinanza a Napoli per tutelare il riposo dei cittadini: cosa prevede

Dal 16 ottobre 2026 entrerà in vigore la nuova ordinanza per la movida e la vivibilità a Napoli con nuove regole per gli orari degli esercizi commerciali e la vendita degli alcolici.

Movida e vivibilità: la nuova ordinanza a Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha firmato una ordinanza sindacale che disciplina gli orari degli esercizi commerciali e le modalità di somministrazione di bevande nelle aree della città maggiormente interessate dal fenomeno della movida. Un provvedimento emanato per tutelare la quiete e il riposo dei residenti e garantire al tempo stesso una convivenza serena con le attività commerciali della città.

L’ordinanza sarà attiva a partire da venerdì 16 ottobre per la durata di un mese, restando in vigore fino al 16 novembre ed interesserà bar, locali, attività artigianali, minimarket e distributori automatici situati nelle zone della movida situate in città.

Il provvedimento nasce dal confronto con residenti e categorie economiche. Al termine del mese di sperimentazione, con scadenza al 16 novembre, l’amministrazione comunale valuterà l’efficacia delle misure adottate.

Per quanto riguarda gli orari di chiusura degli esercizi commerciali, le disposizioni prevedono:

Dalla domenica al giovedì: chiusura entro le ore 1:00 del giorno successivo;

Venerdì: chiusura entro le ore 2:00 del giorno successivo;

Sabato: chiusura entro le ore 3:00 del giorno successivo.

Per il divieto di vendita e somministrazione per asporto di alcolici: tutti i giorni, dalle 24:00 alle 6:00 del mattino successivo, è vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche. Le limitazioni riguardano specifici quadranti e strade delle seguenti Municipalità: