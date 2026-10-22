Una docuserie Disney sulle ultime ore di Pompei: il cast internazionale a Boscotrecase nella storica tenuta vinicola

Disney ha scelto la Tenuta Sorrentino Vini per presentare l’ultima serie sull’eruzione di Pompei firmata National Geographic.

Il Vesuvio diventato set

Lo scorso 18 luglio, la Tenuta situata a Boscotrecase, nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio, ha ospitato la produzione del documentario Out of Time, docuserie in tre episodi disponibile su Disney plus dallo scorso 23 luglio. Tra gli ospiti, oltre ad influencer internazionali, l’attore britannico Tom Hiddleston, narratore e produttore esecutivo del documentario.

La terrazza principale della tenuta con vista sul Vesuvio, si è trasformata nel set delle interviste di Hiddleston, accogliendo l’intero cast e gli altri ospiti con un allestimento interamente firmato Disney e con i pregiati vini del proprio vigneto.

Sorrentino Vini: La Storia

Una tenuta le cui origini risalgono all’ottocento. Centrale è stata la figura della nonna Benigna, che durante la seconda guerra mondiale non abbandonò la coltivazione delle vite e della terra. Un lavoro che è stato tramandato di generazione in generazione e che oggi è nelle mani di Paolo Sorrentino e di sua moglie Angela Cascone. Marito e moglie, già agli inizi degli anni ‘90, decisero di accostare alle conoscenze viticole l’enoturismo, creando un connubio tra enogastronomia e diffusione della conoscenza della storia del territorio.

Ad aiutare Paolo ed Angela ci sono soprattutto i figli: Giuseppe, Benny e Maria Paola, che non accontentandosi delle conoscenze tramandate dalla nonna, hanno deciso di studiare enologia in diversi angoli del mondo, dalla California alla Borgogna, diventando dei veri imprenditori esperti del settore.

Oggi la tenuta accoglie turisti e celebrità internazionali, negli ultimi giorni è stato ospite il Supercar Club, incorniciando la tenuta di decine di Ferrari e Lamborghini, tra degustazioni di vini, di piatti tipici e di visite guidate nel proprio vigneto.