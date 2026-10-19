Caro carburante, armato di tubo ruba gasolio dalle auto in sosta: il furto a Napoli

Prezzo di benzina e diesel: perché è maggiore rispetto al 2012 a parità di greggio

Un 41enne di Pianura è stato denunciato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a rubare gasolio direttamente dalle auto in sosta, mettendo in atto un vero e proprio furto di carburante.

Pianura, furto di carburante dalle auto in sosta

Una vicenda che senza dubbio si lega al problema del caro carburante e che ha visto un 41enne evitare l’aumento vertiginoso del prezzo direttamente a discapito degli altri concittadini. L’uomo, originario di Pianura, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Bagnoli mentre “aspirava” gasolio da alcune auto in sosta.

Si sarebbe armato di un tubo di plastica e una tanica per assicurarsi almeno un pieno gratuito di carburante. Un materiale che ha ormai assunto il valore di un bene di pregio e che ha spinto il 41enne a sperimentare un apporvvigionamento più semplice ed economico. Il 41enne è stato denunciato e dovrà rispondere di furto aggravato.

Nell’ambito del vasto servizio organizzato dai militari di Bagnoli sono stati fermati anche i proprietari di un appartamento in via comunale Napoli, allacciato direttamente alla rete elettrica nazionale senza il filtro di un contatore. Rilevate anche due manomissioni alle CIE da parte di un 25enne e un 52enne, entrambi di Cavalleggeri d’Aosta.

Stessa sorte per un 47enne di Mergellina, alla guida di un’auto senza aver ma conseguito la patente e per un 41enne sorpreso in via Coroglio nonostante sul suo capo pendesse un provvedimento di DACUR. Tra le persone finite nelle maglie dei carabinieri anche un parcheggiatore abusivo.

