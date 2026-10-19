Attimi di terrore nel Napoletano, esplosi colpi di pistola davanti alla chiesa: cosa è successo

Attimi di terrore a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove alcuni ignoti avrebbero esploso diversi colpi di pistola davanti alla chiesa di Santa Maria del Pozzo.

Paura a Somma Vesuviana: colpi di pistola davanti alla chiesa

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, proprio davanti al piazzale della chiesa, punto di riferimento e luogo di ritrovo per i cittadini di Somma Vesuviana. I carabinieri della locale stazione sono intervenuti sul posto a seguito della segnalazione relativa all’esplosione dei colpi d’arma da fuoco.

Sull’asfalto sarebbero stati ritrovati due bossoli. Secondo una prima ricostruzione, tutta ancora da accertare, sarebbero stati due giovani a presentarsi all’esterno della chiesa, a bordo di uno scooter, esplodendo alcuni colpi in aria. Un atto intimidatorio o semplicemente una bravata ma al momento si tratta soltanto di ipotesi.

Saranno le indagini a chiarire le cause alla base del folle gesto. Intanto le forze dell’ordine sono sulle tracce dei due ignoti armati, ancora non identificati.