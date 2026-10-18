Si schianta contro un bus, la tragedia in Campania: è morto sul colpo a soli 15 anni

Tragedia nella mattinata di oggi a Pontecagnano, in provincia di Salerno, dove un ragazzo di soli 15 anni è morto a seguito di un drammatico incidente stradale.

Pontecagnano, scontro con l’autobus: morto ragazzo di 15 anni

Lo schianto si sarebbe verificato in Corso Umberto quando, per cause ancora in corso di accertamento, lo scooter del giovane, stando a quanto rende noto Il Mattino, si sarebbe scontrato contro un autobus. L’impatto si sarebbe rivelato fatale per il 15enne che avrebbe perso la vita sul colpo.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima. Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e avviare gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda.

Restano, dunque, da chiarire le cause che hanno portato lo scooter del ragazzo e l’autobus a scontrarsi così violentemente. Intanto la notizia ha fatto il giro del paese, gettando nello sconforto l’intera comunità per la perdita tragica e prematura di un giovane concittadino.