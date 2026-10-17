Carenze igieniche e lavoratori in nero: sospeso “Il Ciottolo” di via Vespucci

Lavoratori in nero, irregolarità sulla sicurezza e carenze igienico-sanitarie. È il bilancio dell’ispezione che ha portato alla sospensione dell’attività de Il Ciottolo, la nota cornetteria di via Amerigo Vespucci, a Napoli. Nei confronti dell’esercizio sono state contestate contravvenzioni per 27mila euro. Il titolare è stato denunciato per violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Come in ogni procedimento, la sua posizione sarà valutata nelle sedi competenti.

L’ispezione dei carabinieri: sospensione dell’attività e denuncia del titolare

A effettuare il controllo sono stati i militari del Gruppo di Napoli, con il supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (Nas) di Napoli. Al momento dell’ispezione nel locale erano presenti 13 lavoratori. Di questi, 5 sono risultati impiegati in nero. Per le irregolarità riscontrate sono state contestate cinque violazioni amministrative, che hanno portato a maxi-sanzioni per lavoro nero pari complessivamente a 19.500 euro.

Oltre alle sanzioni, nei confronti dell’impresa è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Il titolare è stato inoltre denunciato per violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Nel corso dell’ispezione sono state contestate anche tre contravvenzioni penali, per un importo complessivo di quasi 5mila euro. Riguardano l’omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la mancata formazione del personale e carenze negli ambienti di lavoro.

Le irregolarità igienico-sanitarie rilevate dal Nas

Ulteriori irregolarità sono state rilevate dal Nas di Napoli sul fronte igienico-sanitario. I militari hanno riscontrato macchie di umidità nei locali adibiti a deposito e contenitori per rifiuti non idonei. Hanno inoltre trovato un’apparecchiatura frigorifera contenente alimenti deperibili priva di un rilevatore di temperatura, strumento che serve a controllare la corretta conservazione dei prodotti.

La risposta del locale

Sui propri canali social, il locale ha fatto sapere: “Precisiamo che, ad oggi, Il Ciottolo è regolarmente aperto e operativo. Smentiamo le notizie che parlano di una chiusura già avvenuta”.

Una comunicazione in contrasto con quella inviata dalla sala stampa dei Carabinieri che, nella mattina del 17 ottobre 2026, inviava la nota in cui è testuale: “L’importo totale delle sanzioni e delle contravvenzioni contestate ammonta quindi a più di 27mila euro, oltre al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”.



