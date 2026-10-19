Strade bloccate per la protesta, Salvini rassicura gli autotrasportatori: “Chiederò i fondi”

Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti che sta animando l’intero Sud Italia richiamando l’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto per rassicurare i lavoratori.

Protesta autotrasportatori, Salvini: “Chiederò i fondi”

“Domani cominciamo, io ho chiesto un po’ di fondi. Poi non so cosa chiedete voi, non è che domani chiudiamo la partita, però almeno iniziamo. E’ una situazione drammatica, non ne dubito, però se allentate un po’ i problemi al traffico, male non fa“ – ha detto il ministro Salvini interfacciandosi telefonicamente con uno degli autotrasportatori in sciopero, intervistato dal TGR Campania.

“Tenga conto che è una situazione drammatica quindi veramente siamo arrivati al limite. I colleghi daranno comunque spazio per liberare un po’ l’autostrada” – ha replicato l’uomo facendosi portavoce dei suoi colleghi, fiducioso che l’intervento del ministro possa condurre la protesta verso risvolti concreti.

Proprio domani, 20 ottobre, è previsto, alla Prefettura di Milano, il tavolo inizialmente fissato al 27 del mese, poi anticipato. In mattinata saranno accolte le istanze delle sigle nazionali, nel pomeriggio ci sarà l’incontro con i gruppi spontanei di Calabria, Puglia, Sicilia e Campania. Stando alle prime indiscrezioni l’intenzione sarebbe quella di rendere subito disponibili le risorse già stanziate contro il caro gasolio, stanziare risorse aggiuntive per il fondo autotrasporto e per il Marebonus 2026, oltre ad estendere il credito d’imposta al 2027.

Intanto in Campania si registrano già i primi disagi legati al blocco. Le prime conseguenze per i consumatori arrivano dai banchi dei prodotti freschi: in alcuni supermercati di Napoli, del Casertano e del Salernitano, scaffali ed interi reparti iniziano a svuotarsi letteralmente, a causa delle mancate consegne, con ripercussioni in particolare su ortofrutta, carne, latticini e prodotti da forno.