Allerta meteo arancione, domani chiudono le scuole nel Napoletano: dove

A seguito dell’allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione Civile della Campania, per la giornata del 21 ottobre 2026, alcuni sindaci della provincia di Napoli hanno deciso di tenere chiuse le scuole.

Allerta arancione: le scuole chiuse in provincia di Napoli

In vista delle avverse condizioni meteorologiche, le lezioni saranno sospese soltanto in alcuni territori del Napoletano. Tra i primi sindaci ad emanare l’ordinanza di chiusura per le scuole di ogni ordine e grado c’è Luigi Mennella, primo cittadino di Torre del Greco. Simile provvedimento anche per le vicine Portici e Torre Annunziata.

Le lezioni salteranno anche a Frattamaggiore, Villaricca, Quarto, Melito di Napoli, Pompei, Giugliano in Campania e Pozzuoli. Alunni a casa anche a Sorrento e Meta di Sorrento così come a Castellammare di Stabia. Il Comune di Napoli non si è espresso sul fronte scolastico dunque, salvo ulteriori indicazioni successive, gli istituti resteranno aperti. L’elenco è in costante aggiornamento.

L’avviso della Protezione Civile

L’allerta sarà in vigore per tutta la giornata sulle seguenti zone: 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Su tutte le altre zone della Campania vige invece un’allerta meteo di colore Giallo.