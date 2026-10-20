Supermercati vuoti, l’allarme: “Carenze di beni essenziali e possibile aumento dei prezzi”

A seguito delle carenze rilevate nei supermercati, il Codacons – Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e la Tutela dei diritti di Utenti e Consumatori – lancia l’allarme sui possibili rincari sulla spesa che potrebbero danneggiare ulteriormente i cittadini nei prossimi giorni.

Supermercati vuoti, l’allarme del Codacons: “Possibili rincari”

La protesta degli autotrasportatori sta iniziando a far sentire i suoi effetti all’interno dei supermercati della Campania, dalla provincia di Napoli fino ai punti vendita del Casertano e del Salernitano. Oltre ai reparti e agli scaffali vuoti, i consumatori potrebbero andare incontro anche a possibili aumenti di prezzo della merce presente.

A lanciare l’allarme è il Codacons che, in una nota, ha sottolineato: “Le proteste degli autotrasportatori avviate in diverse zone d’Italia rischiano di creare ripercussioni dirette sulle tasche dei consumatori italiani. Siamo in presenza di un duplice rischio. Da un lato nelle prossime ore potrebbero verificarsi carenze di beni essenziali negli scaffali dei supermercati, con particolare riferimento ai prodotti alimentari. Dall’altro il pericolo è che possano verificarsi speculazioni lungo la filiera che sfruttano l’attuale emergenza in corso per attuare rincari ingiustificati dei prezzi al dettaglio“.

“Una situazione incendiaria perché qualsiasi incremento di listini al dettaglio andrebbe ad aggiungersi all’inflazione già alle stelle, penalizzando ulteriormente le famiglie italiane. Condividiamo pienamente le proteste degli autotrasportatori ma non permetteremo che a pagare il conto di tale situazione siano i consumatori. Per tale ragione invitiamo il governo a vigilare con la massima attenzione contro abusi e speculazioni che potrebbero verificarsi in queste ore, e siamo pronti a rivolgerci alle procure della Repubblica di tutta Italia al fine di tutelare gli interessi delle famiglie italiane”.