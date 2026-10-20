Protesta, Fiorello: “Vicino a tutti gli amici del Sud. La luce deve essere accesa anche lì”

Intervenuto al TG1 per la presentazione del suo nuovo show, Fiorello ha spostato l’attenzione sulla protesta che sta animando gli automobilisti del Sud, mostrando la sua vicinanza a tutti i lavoratori che stanno facendo sentire la propria voce in maniera civile.

Protesta, Fiorello: “Vicino a tutti gli amici del Sud”

“Prima di cominciare lo spettacolo, posso personalmente rivolgere un pensiero a tutti gli amici del Sud Italia che in questo momento stanno attraversando un periodo molto ma molto brutto? Tra l’altro, se posso dire, c’è una protesta in atto ma vorrei aggiungere che stanno protestando senza spaccare niente e questa è una cosa veramente molto importante. La luce deve essere accesa anche al Sud Italia” – queste le parole di Fiorello.

Lo showman ha voluto approfittare della finestra televisiva del TG1 per richiamare l’attenzione sul blocco degli agricoltori e autotrasportatori, evidenziando la protesta civile messa in atto contro il caro carburante e l’aumento insostenibile dei costi di produzione.

Problematiche gravi, che stanno generando un impatto negativo sulla vita dei dipendenti e delle loro famiglie, così come di tutti gli altri cittadini costretti a fare i conti con aumenti vertiginosi. Una mobilitazione che si muove dalla vera e propria disperazione ma che i partecipanti stanno portando avanti senza violenza né inciviltà.

Infine, in chiusura, Fiorello ha rivolto un invito generale, probabilmente rivolto ai media ma anche al Governo, di occuparsi non solo del Nord ma anche degli importanti disordini che stanno interessando l’intero Sud Italia.