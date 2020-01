Le hanno asportato un tumore all’utero senza però intaccarne la sua fertilità futura. Nei giorni scorsi, all’Ospedale Santobono di Napoli è stato eseguito un intervento a dir poco eccezionale, il primo al mondo su bambini così piccoli. A finire sotto i ferri infatti è stata una paziente di appena un anno.

La piccola è stata operata grazie ad una innovativa tecnica di ‘video-laparoscopia‘ che ha permesso di intervenire solo sulla porzione dell’utero malata, preservando la fertilità futura. Dopo un ciclo di chemio, la bambina di appena un anno è stata operata per un cancro all’utero. Come rende noto l’Ospedale sul proprio sito, il post operatorio è trascorso senza complicanze e senza dolore. La bambina è tornata subito in reparto e si è alimentata normalmente la sera stessa. In futuro la sua malattia resterà soltanto un brutto ricordo e, se lo vorrà, potrà diventare mamma.

Grazie alla stretta collaborazione tra il Dipartimento di Oncologia ed il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, l’intervento è stato eseguito dal dott. Giovanni Di Iorio, Direttore della U.O.C. di Chirurgia Pediatrica Urologica e dalla equipe chirurgica del Santobono-Pausillipon. La laparoscopia, in età pediatrica, permette di eseguire procedure complesse senza sezione dei muscoli addominali e quindi anche di avere un decorso post-operatorio senza dolore.

Oggi le nuove tecniche operatorie utilizzate per la asportazione di neoplasie nei bambini, non solo consentono di salvare i piccoli affetti da tumore, ma anche garantire loro una vita normale. Presso l’AORN Santobono Pausilipon è stato possibile fare la diagnosi di questa rara patologia, poi sottoporre la piccola ad una terapia chemioterapica ed infine asportare il tumore con la tecnica più moderna oggi attuabile.

Soltanto a novembre, il Santobono si era confermato essere il primo in Italia per tecnologie e numero di accessi e aveva visto l’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso.