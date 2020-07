Tangenziale, incendio alla barriera degli Astroni: “Si consiglia prudenza”

Pomeriggio particolare per gli automobilisti napoletani: la Regione ha appena comunicato che sulla Tangenziale di Napoli si è sviluppato un incendio, all’altezza della barriera degli Astroni.

A comunicarlo la pagina Facebook “Muoversi in Campania” con un post: “Sulla Tangenziale di Napoli, per un incendio, si consiglia prudenza alla barriera di Astroni“. Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio, che sembra essersi sviluppato proprio nelle vicinanze dell’oasi naturale di Agnano. Probabilmente, la folta vegetazione e il caldo afoso di questi giorni hanno contribuito all’evento.

Al momento attendiamo ulteriori informazioni sulla vicenda. Nel frattempo, la Regione ha segnalato che nella giornata di oggi, mercoledì 8 luglio, ci saranno anche altri disagi per gli automobilisti campani. Causa lavori in corso, sono previste chiusure notturne sulla Napoli-Salerno, sulla Napoli-Canosa e su alcune strade extraurbane. Inoltre, è in programma la chiusura notturna di un tratto anche sulla Tangenziale di Salerno.

Ma gli automobilisti non saranno gli unici a incontrare difficoltà. La Ctp informa che per il giorno 13 luglio 2020 è stato proclamato dalla CGIL, UGL, UIL lo sciopero dei lavoratori per 4h secondo le seguenti modalità: Personale viaggiante dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Amministrativi ultime 4 ore del turno lavorativo. Sarà comunque garantito il servizio di trasporto pubblico nelle fasce di garanzia.