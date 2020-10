Arzano, chiarimenti sulla zona rossa: quali attività restano aperte

Con un chiarimento all’ordinanza n°82, che ha istituito la zona rossa ad Arzano, la Regione delinea nel dettaglio le attività e gli spostamenti consentiti per gli abitanti del Comune. Nel chiarimento pubblicato dal governatore De Luca si legge quanto segue:

1. La sospensione non si applica alle attività commerciali e produttive site nell’area industriale esterna all’area urbana.

2.Con riferimento alle attività site nel centro urbano: la sospensione ed i limiti alla circolazione si applicano a tutte le attività diverse da quelle di cui agli allegati n.1 e n.2 al DPCM 10 aprile 2020, che si riportano in calce al presente atto.

Sono pertanto sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel citato allegato 1. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati. Sono esclusi dai divieti i servizi bancari, assicurativi, finanziari, nonché le attività finalizzate ad assicurare la continuità della filiera produttiva.

3. È fatto divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni se non per esigenze di approvvigionamento di beni e servizi di prima necessità, come sopra individuati, nonché per lo svolgimento delle attività – anche lavorative – relative alle categorie merceologiche e ai servizi non sospesi, per il cui espletamento è consentito anche l’allontanamento dal territorio comunale, ove necessario.