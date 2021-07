VIDEO/ Rissa feroce per strada: calci e pugni tra automobilista e ciclista

Poteva avere pesanti conseguenze quella che, in origine, era probabilmente una banale discussione. Un video di una telecamera di video sorveglianza, pubblicato su Facebook da Ciò che vedo in città – SMCV, mostra la scena di due uomini che ad un certo punto si picchiano per strada.

Un’auto si ferma e viene affiancata da un ciclista. L’uomo alla guida della vettura scende e aggredisce l’altro; i due finiscono un paio di volte a terra con la macchina che si sposta di un paio di metri poiché, evidentemente, non era stato inserito il freno a mano. Dopo alcune fasi l’autista, che ha avuto la peggio, si allontana mentre il ciclista viene trascinato poiché si era aggrappato, poi giungono i carabinieri.

Una condotta molto pericolosa non solo per il sopraggiungere di altre auto che avrebbero potuto investire i litiganti, ma anche perché volano calci e colpi all’altezza del volto e della testa. Non vale proprio la pena rischiare conseguenze gravi per questioni risolvibili semplicemente contando fino a dieci per non perdere la calma.

“Botte da orbi in via Avezzana SMCV. Una telecamera – scrive la pagina Ciò che vedo in città – riprende tutta la scena che solo per fortuna non si è trasformata in tragedia. Non conosciamo gli attori ne le cause scatenanti ma invitiamo tutti ad essere morigerati e non usare violenza che non porta mai a nulla di buono”.